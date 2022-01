Płacenie podatków to “znak praworządności i sprawiedliwości” – powiedział w poniedziałek papież Franciszek, przyjmując na audiencji delegację włoskiego urzędu skarbowego. Jak dodał, fiskus jest często postrzegany jako „wkładanie rąk do kieszeni ludzi”. Niepłacenie podatków nazwał „plagą”.

Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Podatki powinny sprzyjać redystrybucji bogactwa, chroniąc godność ubogich i ostatnich, którym zawsze grozi to, że zostaną zmiażdżeni przez możnych - oświadczył papież. Ocenił, że kiedy system podatkowy jest sprawiedliwy, "działa na rzecz dobra wspólnego".



Franciszek przypomniał, że w Biblii nie brakuje odniesień do kwestii podatków. Biblia nie demonizuje pieniędzy, ale zachęca do tego, by zrobić z nich dobry użytek i by nie być ich niewolnikiem, nie otaczać ich bałwochwalczym kultem.



Nie jest łatwo zrobić dobry użytek z pieniędzy, nie jest łatwo - zauważył. Dzisiaj, tak jak w czasach Biblii, ten, kto pobiera podatki narażony jest na to, że będzie postrzegany w społeczeństwie jako wróg - mówił papież. Niestety pewna mentalność podejrzeń może rozszerzać się i na tych, których zadaniem jest sprawić, aby prawo było przestrzegane - dodał.

"Wasza praca wydaje się niewdzięczna"

Zdaniem Franciszka “praworządność w dziedzinie fiskalnej jest sposobem zrównoważenia relacji społecznych poprzez wyeliminowanie korupcji, niesprawiedliwości i nierówności".



Apelował: Działajmy na rzecz tego, aby rosła kultura dobra wspólnego - to jest ważne - i aby poważnie traktowano powszechne przeznaczenie dóbr, które stanowi ich pierwszy cel.



Zwracając się do pracowników urzędów skarbowych, papież zauważył: Wasza praca wydaje się niewdzięczna w oczach społeczeństwa, które w centrum umieszcza własność prywatną jako absolut i nie jest w stanie podporządkować jej stylowi wspólnoty i dzielenia dla dobra wszystkich.



Franciszek mówił o przypadkach oszustw podatkowych, pracy na czarno, "szerzącej się nielegalności".



Ale możecie też opowiedzieć o uczciwości wielu osób, które nie uchylają się przed obowiązkami, płacą należne sumy, przyczyniając się do dobra wspólnego. Odpowiedzią na plagę uchylania się od płacenia podatków jest prawość wielu podatników i to jest wzór sprawiedliwości społecznej - powiedział papież.



Dodał następnie: Bezstronność waszej pracy wyraża się w tym, że nie ma obywateli lepszych od innych ze względu na swoją przynależność społeczną.