"Zachowajcie maksymalną ostrożność"

Władze Katalonii zaapelowały do ludzi o zachowanie "maksymalnej ostrożności".

Minister pracy Hiszpanii Yolanda Diaz i związki zawodowe przypomniały pracownikom, że nie mają oni prawnego obowiązku chodzenia do pracy, jeśli warunki pogodowe sprawiają, że jest ona dla nich niebezpieczna.

Według synoptyków zapowiadane opady deszczu mają nie być tak intensywne, jak te z końca października.

Ponad 200 ofiar, nadal wiele osób zaginionych

Najnowszy bilans śmiertelnych ofiar powodzi sprzed dwóch tygodni to 223 osoby. Nadal trwają poszukiwania zaginionych. W środę agencja EFE poinformowała o odnalezieniu w Torrent w Walencji ciał dwóch chłopców w wieku trzech i pięciu lat, którzy zostali porwani przez wodę.

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego jako DANA (depresion aislada en niveles altos). Powstaje, gdy zimne powietrze styka się nad Morzem Śródziemnym z ciepłym i wilgotnym. Prowadzi to do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada i powodzie. Eksperci uważają, że jest to wynik zachodzących zmian klimatycznych.