Na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) poleciało dwóch rosyjskich kosmonautów Aleksiej Owczynin i Iwan Wagner oraz amerykański astronauta NASA Donald Pettit. Rakieta Sojuz-2.1a wystartowała z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie.

Donald Pettit, Aleksiej Owczynin i Iwan Wagner / PAVEL MIKHEYEV / POOL / PAP/EPA

Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartowała w środę rakieta nośna Sojuz-2.1a, niosąca statek kosmiczny Sojuz MS-26 z trzema osobami na pokładzie. Celem kosmicznej podróży jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

Oczekuje się, że statek Sojuz-26, który oddzielił się od rakiety nośnej po ok. dziewięciu minutach od startu, zadokuje do rosyjskiego segmentu ISS po ok. trzech godzinach kosmicznego lotu.

W trakcie swojej misji rosyjscy kosmonauci i amerykański astronauta mają przeprowadzić 42 eksperymenty naukowe, z których trzy prowadzone będą po raz pierwszy. Ponadto w grudniu Owczynin i Wagner odbędą spacer kosmiczny, w trakcie którego zainstalują spektrometr na zewnętrznej powłoce jednego z modułów stacji.

Trzyosobowa załoga ma spędzić na orbicie Ziemi 202 dni i powrócić 1 kwietnia 2025 r.

Start rakiety Sojuz 2.1 / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Obecnie na ISS w ramach rutynowych misji przebywają kosmonauci Oleg Kononienko, Nikołaj Chub i Aleksander Grebenkin oraz astronauci NASA Tracy Dyson, Matthew Dominick, Michael Barratt i Jeanette Epps.