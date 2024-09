Astronauci Barry "Butch" Wilmore i Sunita "Suni" Williams, którzy przebyli na ISS w czerwcu, czekają na przybycie pojazdu SpaceX Crew Dragon, którego start przewidziano na koniec września. Mają wrócić do domu w lutym przyszłego roku - co wydłuża ich zaplanowany pierwotnie na osiem dni pobyt na ISS do ośmiu miesięcy. W tym czasie, w kosmicznym laboratorium na ISS, przeprowadzą różne eksperymenty.

„Wszystkie trzy główne spadochrony i wszystkie sześć podestów lądowych zadziałały pomyślnie. Kamery nocnego widzenia NASA, zarówno z ziemi, jak i z powietrza, monitorowały lądowanie” – cytuje „NewsNation” relację Centrum Dowodzenia Misją.

BBC wyjaśniła, że po wejściu w atmosferę Ziemi użyto spadochronów, aby spowolnić opadanie kapsuły na White Sands Space Harbor. NASA wcześniej poinformowała, że Butch i Suni są w dobrych nastrojach i w regularnym kontakcie z rodzinami.

Menedżer programu załogowego NASA, Steve Stich przekazał podczas briefingu prasowego, że oboje astronauci są bardzo zaangażowani w swoją pracę. Rozumieją teraz, jak ważne jest przejście do następnych etapów i bezpieczne sprowadzenie pojazdu z powrotem – powiedział Stich.