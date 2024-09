Prognozowana suma opadów od godz. 3:00 w czwartek 12 września do godz. 7:00 w piątek 13 września wyniesie od 40 mm do 70 mm. Powyższe ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 3:00 w czwartek do godz. 7:00 w poniedziałek 16 września.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można znaleźć TUTAJ . Szczegółową prognozę na najbliższe dni można z kolei przeczytać TUTAJ .

Prezydent Wrocławia powołał sztab kryzysowy

W związku z prognozowanymi ulewnymi opadami deszczu i wydanym przez IMGW ostrzeżeniem 3. stopnia, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał sztab kryzysowy.

"Od 12 do 16 września we Wrocławiu może spaść do 380 litrów wody na metr kwadratowy. To absolutny rekord w historii Wrocławia. W czasie sierpniowych, nawalnych opadów, spadło 77 litrów przez 18 godzin. Wszystkie służby postawione są w stan najwyższej gotowości" - napisał w mediach społecznościowych gospodarz stolicy Dolnego Śląska.

Prezydent Wrocławia stwierdził, że prognozowane opady są ogromnym wyzwaniem dla miasta i jego mieszkańców. Z tego powodu we Wrocławiu odwołane zostały wszystkie miejskie imprezy. "Jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń" - zaznaczył Sutryk.

W przygotowania do nadejścia wielkiej wody zaangażowane zostały wszystkie służby, m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Sutryk poinformował, że MPWiK opróżnia wszystkie zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe w mieście, kompletuje dodatkowe ekipy pogotowia wodociągowego, sprawdza sprawność całego sprzętu, który mógłby pomóc w walce z podtopieniami i minimalizowaniu ich skutków, przegląda zasuwy, klapy i przepusty sieci kanalizacyjnej oraz sprawdza jej drożność, a także prowadzi hydrodynamiczne czyszczenie sieci. Analizowane są również miejsca najbardziej narażone na podtopienia.

Ponadto Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu prowadzi kontrolę wpustów do kanalizacji deszczowej. "W ostatnich dniach oczyszczono blisko 1000 wpustów" - przekazał prezydent Wrocławia.

Ulewne opady deszczu bez wątpienia spowodują utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej, dlatego zwiększona została obsada zespołu nadzoru ruchu wrocławskiego MPK, która pracuje teraz 24 godziny na dobę. "Zespół nadzoru ruchu jest w pełnej gotowości do działania, by na bieżąco korygować obsługę linii" - poinformował Sutryk. Dodał, że "gdy motorniczowie i kierowcy będą zgłaszać problemy, nastąpią zmiany w kursach (np. puszczanie tramwajów objazdami, wyłączanie z użytku odcinków ulic i torowisk)"

"Wrocław współpracuje na bieżąco ze wszystkimi służbami" - zapewnił prezydent Wrocławia.