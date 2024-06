O śmierci Donalda Sutherlanda poinformował jego syn Kiefer. Kanadyjski aktor zasłynął przede wszystkim rolą Sokolego Oka w słynnym filmie "M.A.S.H".

Donald Sutherland / ANDER GILLENEA / East News

"Donald Sutherland, jeden z najbardziej wszechstronnych i utalentowanych aktorów Kanady, który oczarował i zachwycił widzów filmami takimi jak 'M.A.S.H.', 'Klute", 'Zwyczajni ludzie' i 'Igrzyska śmierci' zmarł wieku 88 lat" - informuje agencja Reutera.

"Uważam, że był jednym z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie boi się roli 'dobrego, złego czy brzydkiego'. Kochał to, co robił i robił to, co kochał, nie można prosić o nic więcej. Dobrze przeżyte życie" - pożegnał swego ojca w mediach społecznościowych jego syn Kiefer, także bardzo znany aktor.