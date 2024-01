Chile bogate w lit

W ubiegłym miesiącu SQM i państwowa chilijska firma Codelco zawarły porozumienie dotyczące partnerstwa w wydobyciu litu na solnisku Salar de Atacama od 2025 do 2060 roku. Mieści się tam 90 proc. złóż tego metalu w Chile, które z kolei posiada największe wykryte złoża na świecie.

Według Basquesa rdzenne społeczności zostały pominięte w negocjacjach pomiędzy SQM a Codelco, w których wzmocniono państwową kontrolę nad wydobyciem litu zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez prezydenta Chile Gabriela Boricia.

Musi pojawić się wrażliwość i szacunek, o których zawsze mówił prezydent Borić. Zapraszamy go, by pokazał to, co obiecywał - powiedział Busques.

Część ekspertów zwraca uwagę, że wydobycie litu, zwanego czasem "białym złotem", zużywa ogromne ilości wody, zanieczyszcza środowisko i często wywołuje protesty lokalnych społeczności.

Latem 2023 roku przeciwko zmianom prawa ułatwiającym prowadzenie kopalni litu protestowali rdzenni mieszkańcy prowincji Jujuy w Argentynie.