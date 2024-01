Arctic Ice twierdzi, że pierwszy etap transportu, czyli ten z Grenlandii do Danii, charakteryzuje się niską emisją dwutlenku węgla. Większość kontenerowców chłodniczych opuszczających Grenlandię i tak byłaby pusta - region importuje więcej mrożonych towarów niż eksportuje.

Neutralność klimatyczna czy niezależność?

Start-up zobowiązał się także do osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej m.in. poprzez inwestowanie w technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla z powietrza. Takie rozwiązania nie są jednak jeszcze na zaawansowanym poziomie.

Pomaganie Grenlandii w transformacji ekologicznej jest tym, po co zostałem sprowadzony na ten świat. To program całej naszej firmy, ale być może nie przedstawiliśmy go jeszcze wystarczająco dobrze - argumentuje jeden z założycieli Arctic Ice Malik V. Rasmussen.

Dziennik "The Guardian" wskazuje jednak, że głównym celem firmy może być stworzenie nowych źródeł dochodów dla Grenlandii, która jest uzależniona finansowo od Danii (w świetle prawa to autonomiczne terytorium zależne od Danii). 55 proc. budżetu tego kraju stanowią dotacje od Kopenhagi. Aby uzyskać niezależność polityczną i gospodarczą niezbędny jest więc wzrost gospodarczy. Do tej pory Grenlandia zarabiała głównie na rybołówstwie i turystyce.