Kamala Harris, a może ktoś inny? Po rezygnacji Joe Bidena z ubiegania się o drugą kadencję prezydentury cały świat zastanawia się, kto stanie do walki z Donaldem Trumpem o fotel prezydenta USA. Potencjalnych kandydatów na otrzymanie nominacji Partii Demokratycznej jest co najmniej kilku.

/ NEIL HALL/DAVID MUSE/TANNEN MAURY / PAP/EPA

Kamala Harris

Najbardziej oczywistą kandydatką do uzyskania nominacji demokratów jest Kamala Harris. Wiceprezydent USA ma niezbędne doświadczenie polityczne na najwyższych stanowiskach i coś jeszcze - poparcie Joe Bidena. "Chcę zaoferować moje pełne wsparcie i poparcie dla Kamali, która zostanie kandydatką naszej partii" - napisał z pewnością Joe Biden, ogłaszając decyzję o rezygnacji.

Harris automatycznie odziedziczy jego sztab wyborczy oraz budżet kampanii, co stawia ją w znacznie lepszej pozycji od potencjalnych konkurentów - zwłaszcza przy bardzo ograniczonym czasie, jaki pozostał do głosowania. Już w niedzielę Harris otrzymała też poparcie Billa i Hillary Clintonów. Sama zapewniła, że zapracuje na otrzymanie nominacji.

Kamala Harris / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Portal Politico zauważa, że Kamala Harris musiała zrezygnować z wali o nominację demokratów w 2020 roku z powodu słabych notowań. Łatwo ją powiązać ze wszystkimi porażkami prezydentury Joe Bidena, ale jednocześnie w oczach wielu wyborców poparcie prezydenta może ją wzmocnić. Brak nominacji dla Harris mógłby zostać odebrany jako policzek dla kobiet i przedstawicieli mniejszości.

Kamala Harris ma 59 lat. Urodziła się w Oakland w Kalifornii i była senatorką z tego stanu. Pełniła też rolę prokuratora stanowego i prokuratora okręgowego San Francisco.

Gavin Newsom

Gavin Newsom / JULIANA YAMADA / PAP/EPA

Spore szanse na uzyskanie nominacji demokratów ma też Gavin Newsom. W kalifornijskiej polityce jest od 20 lat - był burmistrzem San Francisco, zastępcą gubernatora Kalifornii, aż w końcu sam został gubernatorem tego stanu. Jego nazwisko staje się coraz bardziej znane w amerykańskich domach - dał się poznać jako sprawny organizator zbiórek pieniędzy na kampanię, sprawdził się w debacie z republikaninem Ronem DeSantisem, walczył o to, by po wyroku Sądu Najwyższego w sprawie aborcji nie zakazano podróży do stanów, gdzie kobiety wciąż mogą legalnie uzyskać pomoc lekarską i przeprowadzić zabieg.

Postawienie na Newsoma wiąże się też z konkretnym ryzykiem. W czasie pandemii, gdy zwyczajni mieszkańcy Kalifornii musieli przystosować się do obostrzeń, Newsom pojawił się na imprezie na cześć lobbysty w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji na świecie, co dla wielu wyborców jawiło się jako hipokryzja. W 2021 roku próbowano go odwołać ze stanowiska, ale udało mu się obronić. Jego przeciwnicy polityczni zapowiadają, że podejmą kolejną próbę pozbawienia go funkcji gubernatora.

Gavin Newsom na 56 lat. Urodził się w San Francisco, z wykształcenia jest politologiem. Po studiach z miliarderem i przyjacielem rodziny Gordonem Gettym założył winnicę. Firma znacznie się rozrosła - w jej skład wchodzą hotele i restauracje.

J.B. Pritzker

J.B. Pritzker / EPA/TANNEN MAURY / PAP/EPA

Jedną z osób przymierzanych do uzyskania nominacji Partii Demokratycznej jest też J.B. Pritzker - gubernator stanu Illinois. Plusy tej kandydatury? J.B. Pritzker jest miliarderem, jego rodzina posiada sieć hoteli Hyatt, a do tego potrafi przekonać darczyńców do finansowego wsparcia demokratów, dlatego nie powinien mieć problemów z uzyskaniem środków na kampanię. Polityk ma też szerokie znajomości w całej partii, znany jest też ze swojej filantropii. Za jego kandydaturą jest też George Clooney. Politico zwraca uwagę, że jeśli miałby zostać kandydatem na prezydenta, to z pewnością republikanie będą go krytykować za to, że nie poradził sobie z falą przemocy w Chicago. Punktem zaczepnym może być też kryzys migracyjny - istnieją pogłoski, że gubernator Teksasu Greg Abbott planuje przewieźć więcej migrantów do Chicago przed kongresem Partii Demokratycznej.

J.B. Pritzker ma 59 lat, urodził się w Palo Alto w Kalifornii. Z wykształcenia jest prawnikiem, ale od lat działa w biznesie - stworzył inkubator dla startupów w Ilinois, a także fundusz inwestycyjny Pritzker Group Private Capital.

Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Gretchen Whitmer przez część mediów określana jest jako wschodząca gwiazda Partii Demokratycznej. Pełni funkcję gubernatora Michigan - bardzo ważnego swing state, czyli stanu, w którym raz wygrywają republikanie, a raz demokraci. Whitmer cieszy się dużą popularnością w Michigan. To jej Partia Demokratyczna zawdzięcza przejęcie kontroli w stanie, pierwszy raz od prawie 40 lat. Whitmer twierdzi jednak, że nie jest obecnie zainteresowania ubieganiem się o nominację Partii Demokratycznej.

Gretchen Whitmer ma 52 lata. Urodziła się w Lansing, w stanie Michigan. Pochodzi z rodziny prawniczej, sama też ma wykształcenie prawnicze. Przeżyła napaść seksualną, wielokrotnie wypowiadała się za dostępem kobiet do aborcji.

Andy Beshear

Andy Beshear z żoną Britainy / SARAH SILBIGER / PAP/EPA

Kolejnym kandydatem przymierzanym do walki o nominację demokratów jest Andy Beshear. Nie jest to na razie postać szeroko znana, ale ma grono swoich zwolenników w Kentucky. W stanie, który uznawany jest za republikański, udowodnił, że demokraci mogą wygrać - zwyciężył z kandydatami wspieranymi przez Donalda Trumpa w 2015 roku, kiedy walczył o stanowisko gubernatora stanowego i w 2019 roku, gdy toczyła się walka o funkcję gubernatora stanu. Minusem jest to, że Beshear nie posiada doświadczenia na arenie krajowej.

Andy Beshear ma 46 lat. Urodził się w Louisville w stanie Kentucky. Jego ojciec też był gubernatorem stanu Kentucky. Beshear z wykształcenia jest antropologiem i prawnikiem.

Michelle Obama

Michelle Obama / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Wielu członków Partii Demokratycznej chętnie widziałoby Michelle Obama w roli kandydatki na stanowiska prezydenta USA. Była Pierwsza Dama cieszy się nie słabnącą popularnością i szacunkiem nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Z sondażu Ipsos pokazuje, że jest ona jedyną kandydatką, która pokonałabym Trumpa. Obama cieszy się też największą przychylnością zarejestrowanych wyborców.

Na początku tego roku jej biuro prasowe Obamy przekazało stacji NBC News, że była Pierwsza Dama nie planuje ubiegać się o urząd prezydenta. W wywiadzie, którego udzieliła Oprah Winfrey powiedziała, że polityka jest trudna. Trzeba tego chcieć. To musi być w twojej duszy, ponieważ to tak ważna sprawa. W mojej duszy tego nie ma - zaznaczyła.

Michelle Obama ma 60 lat. Urodziła się w Chicago. Ukończyła studia socjologiczne i prawnicze. Była asystentką burmistrza Chicago Richarda Daleya. W czasie gdy jej mąż był prezydentem USA, ona tworzyła i angażowała się w inicjatywy wspierające edukację kobiet czy walkę z otyłością wśród najmłodszych.

Jak demokraci wybiorą kandydata?

/ Maciej Zieliński / PAP

Wycofanie się Joe Bidena z wyścigu prezydenckiego oznacza, że po raz pierwszy od wprowadzenia powszechnych prawyborów w każdym stanie w latach 70. o kandydacie partii nie zdecydują wyborcy, lecz partyjni działacze. I to właśnie do 4,6 tys. delegatów na konwencję wyborczą w Chicago będzie należeć decyzja o tym, kto zastąpi Bidena.

Tradycyjnie głosowanie odbywa się podczas konwencji wyborczej, która w tym roku rozpocznie się w Chicago 19 sierpnia. Jednak w tym roku władze partii zapowiedziały, że głosowanie odbędzie się wirtualnie przed 7 sierpnia. To wynik niepewności prawnej, co do przepisów w stanie Ohio, które do niedawna wyznaczały tę datę jako ostateczny termin zgłoszenia kandydatów. Choć prawo zmieniono, wciąż nie jest pewne, czy nie zostanie ono podważone przez sąd.