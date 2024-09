Władze Czech ostrzegają przed powodzią stulecia. Marszałek województwa morawsko-śląskiego w związku z sytuacją powodziową wprowadził stan zagrożenia. Niebezpiecznie jest też w Niemczech, Austrii i na Słowacji. Największe obawy dotyczą austriacko-węgiersko-słowackiego trójkąta granicznego.

Wylanie Svratki koło Brna w Czechach, 14 września 2024 / Patrik Uhlir / PAP

Czechy. "Może pojawić się może tak zwana woda stulecia"

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada informuje, gdzie - według czeskiego sztabu kryzysowego - sytuacja jest najgorsza.

Najbardziej intensywne opady dotyczą okolic Jesioników, Karniowa i Opawy. To tam władze obawiają się nadejścia potężnej powodzi. Z kolei w terenach górskich do jutra może spaść w sumie nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy. Stan zagrożenia oznacza między innymi zakaz poruszania się po wyznaczonych obszarach. Pozwala także na wezwanie do pomocy wojska.

Czeskie media wspominają, że w najbliższych godzinach pojawić się może tak zwana woda stulecia. Federacja krajowa poleciła odwołanie wszystkich meczów 8. kolejki ligi czeskiej.