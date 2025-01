Rośnie liczba Ukraińców gotowych do ustępstw terytorialnych w zamian za pokój w wojnie z Rosją. Jak wynika z sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, zgodę na oddanie zajętych przez armię Putina terytoriów dopuszcza teraz 38 proc. badanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sondaż pokazuje wymowną tendencję - rośnie liczba Ukraińców gotowych do ustępstw terytorialnych w zamian za pokój w wojnie z Rosją.

W październiku na ustępstwa gotowych było 32 proc. badanych, z kolei w grudniu już 38 proc.

Trzeba jednak zaznaczyć, że liczba osób odrzucających taki układ wciąż jest wyższa.

W grudniowym badaniu przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 51 proc. badanych, jednak przez dwa miesiące odsetek ten zmalał o 7 punktów procentowych.

Co ważne, choć we wszystkich ukraińskich regionach widać tę tendencję, to jednak wszędzie liczba gotowych do ustępstw terytorialnych jest nadal niższa niż przeciwników takiej postawy.

Telefoniczne badanie przeprowadzono w pierwszych dwóch tygodniach grudnia na losowej próbie 2 tys. Ukraińców.