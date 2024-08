Sąd nakazał mężczyźnie wyjazd z UE do dowolnego kraju oprócz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Jeśli nie opuści terytorium UE samodzielnie, zostanie deportowany do kraju pochodzenia, czyli na Białoruś. Artystę skazano również na karę miesiąca pozbawienia wolności w zawieszeniu i nałożono na niego grzywnę w wysokości 3 tys. euro.



W ojczyźnie, gdzie protestował przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki, wszczęto wobec performera sprawę karną. Podczas wyborów w 2020 roku Kuzmicz przykleił sobie do klatki piersiowej kartę do głosowania, na której namalowany był penis. Trafił do aresztu, gdzie, jak poinformował, był torturowany. Później opuścił kraj.