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„Bezprecedensowy” ruch Niemiec. Berlin wydala 150 rosyjskich dyplomatów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (06:53)

Ponad 150 rosyjskich dyplomatów i członków ich rodzin ma opuścić Niemcy - podała ambasada Rosji w Berlinie. Decyzja jest konsekwencją zamknięcia rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn oraz Rosyjskiego Domu w Berlinie po incydencie z dronami na lotnisku w Lipsku.

„Bezprecedensowy” ruch Niemiec. Berlin wydala 150 rosyjskich dyplomatów
Rosyjska flaga na dachu ambasady Rosji w Berlinie, 09.06.2026 r. (fot. Rex Features) /East News

Rosyjska ambasada w Berlinie określiła działania niemieckich władz jako „bezprecedensowe” i nieuzasadnione. W komunikacie na stronie placówki dyplomatycznej nie podano jednak szczegółów dotyczących harmonogramu wyjazdu ani liczby osób objętych decyzją w podziale na dyplomatów i członków ich rodzin.

Drony z ładunkami wybuchowymi

Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku znaleziono kilka dronów wyposażonych w materiały wybuchowe. Jeden z nich znajdował się w pobliżu ukraińskiego wojskowego samolotu transportowego Antonow.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt oświadczył później, że sprawcy tej „hybrydowej operacji” działali na zlecenie rosyjskich struktur państwowych. Władze w Moskwie odrzucają te zarzuty i twierdzą, że Berlin nie przedstawił dowodów potwierdzających rosyjską odpowiedzialność.

Zamknięte placówki i rosyjski odwet

Po incydencie niemieckie władze zdecydowały o zamknięciu rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn i Rosyjskiego Domu w Berlinie. Zapowiedziano też zaostrzenie kontroli wobec Rosjan przybywających do kraju.

Rosja odpowiedziała decyzją o zamknięciu konsulatu generalnego Niemiec w Petersburgu. Pracownicy placówki mają opuścić Rosję najpóźniej do 18 września. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział również zakończenie działalności filii Instytutu Goethego w Rosji.

Napięcie w relacjach Berlina i Moskwy narasta od lat. Pod koniec 2023 roku Niemcy zamknęły swoje konsulaty w Kaliningradzie, Jekaterynburgu i Nowosybirsku. Obecnie jedyną czynną niemiecką placówką dyplomatyczną w Rosji pozostaje ambasada w Moskwie.


Źródło: RMF24
Tagi: Niemcy Rosja
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