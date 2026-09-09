RMF24

„Zaplanowany z wyprzedzeniem manewr eskalacyjny” - tak Rosja określa reakcję Europy na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oskarża państwa UE i NATO o podsycanie antyrosyjskiej histerii i wykorzystywanie zdarzenia do uzasadniania dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz rozbudowy europejskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zacharowa o incydencie z dronem w Lipsku

Zacharowa podczas briefingu prasowego w Syktywkarze stwierdziła, że Rosja postrzega reakcję państw europejskich na incydent w Lipsku jako element zaplanowanej kampanii przeciwko Moskwie.

Postrzegamy ten najnowszy epizod antyrosyjskiej histerii w Europie jako zaplanowany z wyprzedzeniem manewr eskalacyjny - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Jej zdaniem działania europejskich państw nie mają związku z obiektywnym wyjaśnieniem incydentu, lecz służą utrzymywaniu antyrosyjskich nastrojów w Europie. Zacharowa przekonywała, że w ten sposób europejskie elity chcą uzasadniać zarówno dalsze wsparcie dla Ukrainy, jak i zwiększanie wydatków na przemysł obronny.

Celem takich działań jest podtrzymywanie wysokiego poziomu rusofobii w społeczeństwie europejskim – stwierdziła.

Dodała, że europejskie państwa przedstawiają Rosję jako zagrożenie, aby uzasadnić przygotowania do potencjalnego konfliktu. Jeśli jest to nieuniknione, niech przyznają, że to oni do tego dążą - powiedziała Zacharowa.

Rosja: To element wojny informacyjnej

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ przekonywała również, że oskarżenia pod adresem Rosji dotyczące działalności określanej przez Zachód mianem „działalności wywrotowej” stały się stałym elementem wojny informacyjnej. Według Zacharowej incydent w Lipsku stał się pretekstem do oskarżeń wobec Rosji. Ta konsekwentnie zaprzecza odpowiedzialności za zdarzenie.

Niemiecki rząd 1 września oficjalnie przypisał Rosji odpowiedzialność za incydent z 4 sierpnia na lotnisku w Lipsku. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt powiedział, że ustalenia policji, schemat działania oraz informacje wywiadowcze wskazują na rosyjskie zaangażowanie. Według niemieckich władz na miejscu znaleziono m.in. drona z materiałem wybuchowym i elementami układu zapłonowego.

Zacharowa przywołuje Nord Stream

Zacharowa zestawiła reakcję Niemiec na incydent z dronem z reakcją na wysadzenie gazociągów Nord Stream.

Nie sposób nie zauważyć rażącego kontrastu między obecną sytuacją a reakcją UE na wysadzenie gazociągów Nord Stream - powiedziała.

Rosyjska rzeczniczka wskazywała, że po znalezieniu drona w Lipsku pojawiły się decyzje o wydaleniu dyplomatów, zamknięciu rosyjskiego konsulatu i ograniczeniu działalności rosyjskich instytucji w Niemczech. Jednocześnie pytała, dlaczego reakcja europejskich państw na ustalenia dotyczące Nord Stream była inna.

Jeśli takie jest oficjalne stanowisko niemieckiej prokuratury w sprawie obywateli Ukrainy, to dlaczego nie wydalono ani jednego ukraińskiego dyplomaty? Dlaczego nie zamknięto ani jednej ukraińskiej placówki dyplomatycznej? - pytała.

Rosyjska rzeczniczka twierdziła, że różnica w reakcji wynika z politycznych interesów państw europejskich. A jednak za wszystko obwiniają nasz kraj - powiedziała.

Berlin zamyka rosyjski konsulat

Przypomnijmy, że Berlin zdecydował m.in. o zamknięciu rosyjskiego Konsulatu Generalnego w Bonn oraz Rosyjskiego Domu w Berlinie. Zapowiedziano także zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec obywateli Rosji i działania na rzecz kolejnych sankcji.

Rosja odrzuciła niemieckie oskarżenia i 2 września wezwała niemieckiego chargé d’affaires, protestując przeciwko zarzutom dotyczącym incydentu.

Niemcy utrzymują, że incydent w Lipsku jest częścią szerszych rosyjskich działań hybrydowych w Europie. Powołują się przy tym na ustalenia służb i policji oraz podobieństwa do innych przypadków przypisywanych Rosji.