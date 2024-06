"Od 1 lipca polscy obywatele podróżujący do Chin na nie dłużej niż 15 dni nie będą potrzebowali wiz" – powiedział w Szanghaju Andrzej Duda. Prezydent wyraził zadowolenie z decyzji chińskiego rządu. Podkreślił, że ruch bezwizowy sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich i turystyce.

Pekin / Shutterstock

W poniedziałek po spotkaniu przebywającego w Chinach prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem poinformowano, że rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski.

W środę w Szanghaju prezydent Duda wskazywał, że "poniekąd z kwestiami gospodarczymi, ale nie tylko, bo także międzyludzkimi, związana jest jednostronna deklaracja, którą przedstawił prezydent Xi Jinping, mianowicie o ruchu bezwizowym dla Polaków".



Duda podkreślił, że wiza nie będzie wymagana w przypadku podróży nie dłuższych niż 15 dni, a - jak ogłosiło ministerstwo spraw zagranicznych ChRL - nowe regulację będą obowiązywać od 1 lipca.



Bardzo się z tego cieszę. Dla mnie każdy ruch bezwizowy to oznaka pewnej wolności, zaufania, dobrych relacji pomiędzy państwami. Sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich, sprzyja turystyce - podkreślił Duda, zachęcając rodaków, by rozważyli przyjazd do Chin nie tylko w celach gospodarczych, ale i krajoznawczych.



We wtorek rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning przekazała, że ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiającej wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku.