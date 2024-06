Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Chinach, gdzie spotkał się z premierem Li Qiangiem. Duda wyraził nadzieję, że pozytywne relacje między oboma krajami nie zostaną zachwiane przez "wiatr historii". Premier Li wyrażał się w podobnym tonie.

Andrzej Duda i Li Qiang / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent, który składa oficjalną wizytę w Chinach, spotkał się z premierem Li w Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie. Podczas rozmowy przypomniał, że po objęciu urzędu prezydenta, w jedną z pierwszych wizyt zagranicznych udał się do ChRL.

Rozpoczynam ostatni rok mojego urzędowania, ostatni rok drugiej kadencji prezydenckiej i cieszę się, że również ta podróż tutaj ma miejsce, bo dla mnie to jest element domknięcia procesu budowania współpracy pomiędzy naszymi państwami - oświadczył polski prezydent.

Zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską a Chinami. Jak ocenił, przez cały ten okres były one bardzo dobre.

Niezależnie od wszystkich wydarzeń i wichrów, które wiały na świecie, różnych zmian - także i zmian ustrojowych, chociażby w Polsce - relacje polsko-chińskie opierały się zawsze na wzajemnym szacunku i wzajemnym uznaniu, co dla mnie jest bardzo ważne. Chciałbym, żeby zawsze takie pozostawały - powiedział Duda.

Mówiąc o "wydarzeniach i wichrach" Andrzej Duda prawdopodobnie miał na myśli wojnę rosyjsko-ukraińską. Pekin wspiera Moskwę w wojnie, co budzi zrozumiałe niezadowolenie na Zachodzie. W relacjach z Chinami chodzi jednak o zbyt duże zależności gospodarcze, dlatego tendencja do utrzymywania "dobrych" relacji będzie kontynuowana. Nie tylko przez Polskę.

Andrzej Duda przybywa do Pekinu niedługo po wizycie tam kanclerza RFN Olafa Scholza, pozycjonując się w ten sposób Polskę jako jeden z ważniejszych partnerów gospodarczych regionu. Przylot polskiego prezydenta przypada jednak w momencie, gdy Unia Europejska pracuje nad nałożeniem ceł na chińskie produkty. Te relacje polsko-chińskie, chociaż ciągle dobre, są wystawiane w ostatnim czasie na poważną próbę.

Chiny deklarują przyjaźń

Chiny będą kierowały się strategicznymi wytycznymi naszego prezydenta w rozwijaniu relacji z Polską. Będziemy rozwijać naszą przyjaźń, zwiększać zaufanie polityczne, wzmacniać współpracę gospodarczą. Będziemy szukać też postępu w naszym strategicznym partnerstwie, by nasza współpraca przyniosła jeszcze więcej rezultatów - zapewnił premier Li.

Przypomniał, że w 2016 roku Polska i Chiny ustanowiły partnerstwo strategiczne. Jak wskazał, w 2023 r. wymiana handlowa wyniosła 42 mld dolarów. To dwukrotne zwiększenie w porównaniu do tego, co było osiem lat temu - zauważył premier ChRL.

Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Chiński Global Times przypomina, że w sytuacji, gdy Pekin i Bruksela są uwikłane w skomplikowane relacje, a UE grozi potencjalną wojną handlową z Chinami, Polska może odegrać pozytywną rolę w negocjacjach dwustronnych stosunków między Chinami a Wspólnotą.