"Chińscy inwestorzy są w Polsce mile widziani, a ich inwestycje są i pozostaną bezpieczne. Ręczę za to jako prezydent RP" - powiedział Andrzej Duda podczas Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego w Szanghaju. Prezydent Polski jest w Chinach - w poniedziałek spotkał się z przywódcą Xi Jinpingiem, a także premierem tego kraju, Li Qiangiem, a we wtorek uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas wykładu i spotkania ze studentami na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Andrzej Duda od kilku dni jest w Chinach. W środę przebywa w Szanghaju (gdy w Polsce jest godzina 8:00, w tym 26-milionowym mieście jest godz. 14:00).

"Aż prawie szesnastokrotnie"

Podczas otwarcia polsko-chińskiego forum gospodarczego w Szanghaju Andrzej Duda przyznał, że chciałby, żeby relacje gospodarcze między Polską a Chinami były bardziej intensywne i aby cechowała je równowaga.

Świadomi potęgi gospodarczej Chin, ale mając też na uwadze ogromny potencjał Polski, zaliczanej do dwudziestu największych gospodarek świata, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że import z Chin przewyższa nasz eksport do tego kraju aż prawie szesnastokrotnie. Ten bilans cały czas jest porażający i naszym wielkim zadaniem jest to, żeby go przynajmniej trochę zmienić. Oczywiście, przy świadomości proporcji pomiędzy Polską a Chinami - powiedział prezydent.

Ta nierównowaga - jak mówił - to po części wynik różnic w strukturze gospodarek i handlu, ale to także efekt ograniczonego dostępu do chińskiego rynku dla wielu produktów, których Polska jest producentem i znaczącym eksporterem.

Wyraził nadzieję, że jego rozmowy z chińskimi przywódcami - w szczególności z Xi Jinpingiem - przyczynią się do poprawy tej sytuacji, a bariery w handlu będą systematycznie znoszone. Cieszę się, że podczas moich rozmów w Pekinie podpisaliśmy porozumienie w sprawie planu działań zmierzających do wznowienia do Chin eksportu polskiego drobiu. To duży krok naprzód. Liczymy, że wkrótce zostanie wprowadzona w pełni tzw. regionalizacja, jeżeli chodzi o drób, ale także, że Chiny całkowicie zdejmą zakaz importu wołowiny - powiedział polski prezydent.