Prezydent elekt Donald Trump potwierdził we wtorek doniesienia o tym, że wybrał kongresmena Mike'a Waltza na swojego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. Jak zapowiedział, Waltz będzie orędownikiem polityki "pokoju poprzez siłę".

Michael Waltz / AARON SCHWARTZ / PAP/EPA

"Mike był silnym orędownikiem mojego programu America First Foreign Policy i będzie niesamowitym orędownikiem naszego dążenia do pokoju poprzez siłę!" - napisał w oświadczeniu Trump.

Przypomniał, że kongresmen z Florydy był pierwszym "zielonym beretem" w Kongresie i jest "ekspertem w sprawach zagrożeń stawianych przez Chiny, Rosję, Iran i globalny terroryzm" oraz jest członkiem komisji spraw zagranicznych, ds. sił zbrojnych i wywiadu w Izbie Reprezentantów.

O zatrudnieniu Waltza do kluczowej roli w kształtowaniu polityki zagranicznej USA media donosiły już w poniedziałek. Trump miał również wybrać senatora Marca Rubio na przyszłego sekretarza stanu, choć prezydent elekt dotąd nie potwierdził tych doniesień.

Obejmie jedną z najważniejszych ról w Białym Domu

50-letni Waltz jest emerytowanym pułkownikiem "zielonych beretów", wojsk specjalnych US Army, który od 2018 r. zasiada w Izbie Reprezentantów jako deputowany z Florydy. W czasie kampanii wyborczej był jednym z głównych obrońców i orędowników Trumpa w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w programach telewizyjnych. Polityk obejmie jedną z najważniejszych ról w Białym Domu, jako główny - obok sekretarza stanu - urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną.

Waltz był postrzegany jako "jastrząb" w polityce wobec Rosji, Chin i Iranu, choć w ciągu ostatniego roku głosował przeciwko pakietowi środków na pomoc Ukrainy (mimo że popierał wcześniejsze pakiety). W niedawnym wywiadzie w radiu NPR polityk twierdził, że wyrażana przez Trumpa chęć szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie jest racjonalna i argumentował, że Trump zmusiłby Władimira Putina do negocjacji przez wprowadzenie sankcji na rosyjską ropę naftową i zniesienie ograniczeń w używaniu przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu.

Rosja jest w zasadzie stacją benzynową z bronią jądrową. Putin sprzedaje teraz więcej ropy i gazu niż przed wojną za pośrednictwem Chin i Rosji. A jeśli dodamy do tego uwolnienie naszej energii, zniesienie zakazu LNG, jego gospodarka i jego machina wojenna bardzo szybko wyschnie - mówił polityk tuż przed wyborami. Zapowiadał też nałożenie sankcji na chińskie firmy kupujące rosyjską ropę.

Kongresmen chwalił też podejście Trumpa do NATO i jego żądania, by państwa europejskie zwiększyły wydatki na swoją obronność.

"Stany Zjednoczone muszą jasno dać do zrozumienia, że nadszedł czas, aby nasi sojusznicy zainwestowali we własne bezpieczeństwo. (...) Sojusze wojskowe opierają się na zaufaniu i wzajemności. Podkreślanie braku inwestycji ze strony naszych sojuszników nie jest prowokacyjne, pozwala nam walczyć o amerykańskich podatników, którzy płacą rachunek od zbyt dawna" - pisał kongresmen w tekście przed szczytem NATO w Waszyngtonie.

Waltz jest drugim czynnym kongresmenem wybranym do służby w nowej administracji. Jak powiedział we wtorek spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, nie spodziewa się, by Trump wybrał kolejnych kongresmenów, bo "rozumie matematykę w Izbie" i niewielką, kilkugłosową większość, jaką republikanie będą mieć w przyszłym Kongresie.

Mike Huckabee ambasadorem w Izraelu

Trump ogłosił także, że były gubernator stanu Arkansas i były kandydat na prezydenta Mike Huckabee zostanie nowym ambasadorem USA w Izraelu. Huckabee to pastor, którego córka była rzeczniczką Białego Domu Trumpa.

"Mike przez wiele lat był wspaniałym urzędnikiem państwowym, gubernatorem i przywódcą wiary. On kocha Izrael i naród Izraela, a naród Izraela kocha jego. Mike będzie niestrudzenie pracować, aby zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie!" - napisał w oświadczeniu Trump.

Huckabee to były gubernator stanu Arkansas, który dwukrotnie bezskutecznie ubiegał się o nominację republikanów w wyborach na prezydenta, w tym jako rywal Trumpa w 2016 r. Wcześniej prowadził też program publicystyczny w Fox News. Jest pastorem Kościoła Południowych Baptystów i znany jest z silnie proizraelskich poglądów.

Córka Huckabeego, Sarah Huckabee Sanders, w pierwszej administracji Trumpa była rzeczniczką prasową Białego Domu, a obecnie jest gubernatorem Arkansas.

Trump zapowiadał podczas kampanii wyborczej, że szybko zakończy wojnę na Bliskim Wschodzie, choć wzywał też premiera Izraela Benjamina Netanjahu, by "dokończył robotę" eliminacji Hamasu w Strefie Gazy.