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Atak tuż przed wizytą wysłanników Trumpa. Rosja uderza w lotniska

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 września (11:40)

Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska w Kijowie oraz w pobliskim mieście Boryspol – poinformował w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski. Atak nastąpił przed planowaną na niedzielę wizytą w Kijowie amerykańskich wysłanników Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Atak tuż przed wizytą wysłanników Trumpa. Rosja uderza w lotniska
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Rosja uderzyła w lotniska w pobliżu Kijowa.
  • Atak poprzedza przyjazd delegacji Donalda Trumpa.
  • Dlaczego wojsku ukraińskiemu nakazano zachować całkowitą ciszę?
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Atak na lotniska tuż przed wizytą Witkoffa i Kushnera

W niedzielę stolicę Ukrainy mają odwiedzić Steve Witkoff i Jared Kushner – wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Wprawdzie przestrzeń powietrzna Ukrainy jest zamknięta od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, jednak – jak wskazał Zełenski – urzędnicy rozważali możliwość, by amerykańscy negocjatorzy skorzystali z samolotu podczas planowanej wizyty.

Tymczasem w sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja uderzyła w lotniska w Kijowie oraz w pobliskim mieście Boryspol.

„Najwyraźniej te rosyjskie ataki na lotniska są reakcją na rozmowy i przygotowania związane z możliwością wykorzystania przez stronę amerykańską samolotu do podróży na Ukrainę i lądowania na lotnisku w Kijowie lub na lotnisku Boryspol” – napisał Zełenski w aplikacji Telegram. „Rosyjsko-irańskie drony typu Shahed jako odpowiedź na amerykańską dyplomację” – dodał.

Rosja atakuje; ukraińskie wojsko ma „zachować ciszę”

Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi zakład przemysłowy, zajmujący się produkcją i przetwórstwem stali w obwodzie dniepropetrowskim. Uderzenie zabiło pięć osób. Atak uszkodził obiekt i infrastrukturę, przez co zakład musiał wstrzymać prace.

Tymczasem ukraińskie media donoszą, że wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 do północy 8 września w związku z niedzielną wizytą amerykańskich wysłanników.


Źródło: PAP/REUTERS
Tagi: Ukraina Rosja wojna w Ukrainie Steve Witkoff Jared Kushner
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