RMF24

Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska w Kijowie oraz w pobliskim mieście Boryspol – poinformował w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski. Atak nastąpił przed planowaną na niedzielę wizytą w Kijowie amerykańskich wysłanników Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Atak na lotniska tuż przed wizytą Witkoffa i Kushnera

W niedzielę stolicę Ukrainy mają odwiedzić Steve Witkoff i Jared Kushner – wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Wprawdzie przestrzeń powietrzna Ukrainy jest zamknięta od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, jednak – jak wskazał Zełenski – urzędnicy rozważali możliwość, by amerykańscy negocjatorzy skorzystali z samolotu podczas planowanej wizyty.

Tymczasem w sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja uderzyła w lotniska w Kijowie oraz w pobliskim mieście Boryspol.

Zmarło blisko tysiąc dzieci. Nie radzą sobie z epidemią odry Bangladesz od marca zmaga się z epidemią odry. Zmarło już niemal tysiąc dzieci – poinformowała w sobotę agencja AFP, powołując się na najnowsze dane bangladeskiego ministerstwa zdrowia.

„Najwyraźniej te rosyjskie ataki na lotniska są reakcją na rozmowy i przygotowania związane z możliwością wykorzystania przez stronę amerykańską samolotu do podróży na Ukrainę i lądowania na lotnisku w Kijowie lub na lotnisku Boryspol” – napisał Zełenski w aplikacji Telegram. „Rosyjsko-irańskie drony typu Shahed jako odpowiedź na amerykańską dyplomację” – dodał.

Rosja atakuje; ukraińskie wojsko ma „zachować ciszę”

Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi zakład przemysłowy, zajmujący się produkcją i przetwórstwem stali w obwodzie dniepropetrowskim. Uderzenie zabiło pięć osób. Atak uszkodził obiekt i infrastrukturę, przez co zakład musiał wstrzymać prace.

Tymczasem ukraińskie media donoszą, że wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 do północy 8 września w związku z niedzielną wizytą amerykańskich wysłanników.