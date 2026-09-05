Atak tuż przed wizytą wysłanników Trumpa. Rosja uderza w lotniska

Atak na lotniska tuż przed wizytą Witkoffa i Kushnera
W niedzielę stolicę Ukrainy mają odwiedzić Steve Witkoff i Jared Kushner – wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Wprawdzie przestrzeń powietrzna Ukrainy jest zamknięta od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, jednak – jak wskazał Zełenski – urzędnicy rozważali możliwość, by amerykańscy negocjatorzy skorzystali z samolotu podczas planowanej wizyty.
Tymczasem w sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja uderzyła w lotniska w Kijowie oraz w pobliskim mieście Boryspol.
„Najwyraźniej te rosyjskie ataki na lotniska są reakcją na rozmowy i przygotowania związane z możliwością wykorzystania przez stronę amerykańską samolotu do podróży na Ukrainę i lądowania na lotnisku w Kijowie lub na lotnisku Boryspol” – napisał Zełenski w aplikacji Telegram. „Rosyjsko-irańskie drony typu Shahed jako odpowiedź na amerykańską dyplomację” – dodał.
Rosja atakuje; ukraińskie wojsko ma „zachować ciszę”
Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi zakład przemysłowy, zajmujący się produkcją i przetwórstwem stali w obwodzie dniepropetrowskim. Uderzenie zabiło pięć osób. Atak uszkodził obiekt i infrastrukturę, przez co zakład musiał wstrzymać prace.
Tymczasem ukraińskie media donoszą, że wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 do północy 8 września w związku z niedzielną wizytą amerykańskich wysłanników.