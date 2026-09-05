Wielka akcja w Pentagonie. Kluczowe osoby badane wariografem

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Pentagon prowadzi badania wariografem około 50 członków Połączonego Sztabu w związku z dochodzeniem dotyczącym przecieków informacji o zapasach amunicji – informuje „New York Times”. Śledztwo zostało rozszerzone po ujawnieniu poufnych danych.

Według gazety działania są reakcją na doniesienia medialne o kurczących się zapasach kluczowej amunicji w obliczu konfliktu USA z Iranem.

Nadzwyczajne kroki śledczych

Powołując się na swoje źródła, „NYT” podkreśla, że śledczy rządowi podjęli nadzwyczajne kroki, kierując na badania wariografem około 50 osób z Połączonego Sztabu (Joint Staff), po ujawnieniu informacji o tym, jak wojna z Iranem doprowadziła do niedoborów amunicji.

W Połączonym Sztabie pracuje od 1500 do 2000 oficerów i urzędników. Śledczy pytali, czy przekazywali oni mediom informacje niejawne, w tym dane o zmniejszonych zapasach amerykańskiej amunicji.

Badania przeprowadzono w sierpniu, po serii publikacji opisujących uszczuplenie zapasów pocisków dalekiego zasięgu oraz pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

Rośnie presja na Madryt i Ateny ws. pocisków Patriot. Decydujące rozmowy Sojusznicy Ukrainy coraz mocniej apelują do Hiszpanii i Grecji o przekazanie pocisków przechwytujących Patriot. Decyzje w tej sprawie mają zapaść podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony państw UE oraz krajów partnerskich. Czy Kijów…

Pentagon nie komentuje, ale...

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że resort „nie komentuje wewnętrznych spraw kadrowych ani dochodzeniowych, jednak traktuje wszelkie przypadki ujawnienia informacji niejawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego niezwykle poważnie i podejmuje odpowiednie działania wyjaśniające”.

Ochrona informacji niejawnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz naszych wojsk rozmieszczonych na całym świecie – akcentował rzecznik.