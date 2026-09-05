Nagła decyzja Kijowa. Amerykanie lecą do Moskwy

RMF24

Zaskakujące doniesienia z frontu. Według ukraińskich mediów tamtejsze jednostki mają obowiązek zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od 5 do 8 września. Daty te mają związek z planowaną wizytą amerykańskich negocjatorów w Moskwie i w Kijowie.

Zniszczenia w Odessie po ostatnich rosyjskich atakach, fot. Alena Solomonova

Zniszczenia w Odessie po ostatnich rosyjskich atakach, fot. Alena Solomonova / PAP

Zgodnie z rozkazem otrzymanym przez wojsko, cisza wchodzi w życie o północy 5 września i potrwa do północy 8 września - podaje portal Ukraińska Prawda.

Agencja Interfax-Ukraina nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że jednostki Sił Zbrojnych otrzymały taki rozkaz.

Amerykanie w Moskwie i Kijowie

Wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą Kijów w niedzielę 6 września, po wizycie w Moskwie - potwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Zełenski dodał, że Ukraina przygotowuje się do tej wizyty i zapewni bezpieczeństwo rosyjskiej przestrzeni powietrznej podczas wizyty specjalnych wysłanników Trumpa w Federacji Rosyjskiej.

Rosyjski dron uderzył w budynek SBU w centrum Kijowa. „Bezpośrednio na biuro szefa” Rosyjski bezzałogowiec uderzył w budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa, w rejonie stacji metra Złote Wrota. Na miejscu wybuchł pożar, a jedna osoba została przewieziona do szpitala – podały ukraińskie media i mer Kijowa Witalij…

Zełenski: Musimy szukać opcji zakończenia wojny

Podkreślił również, że oczekuje zaprzestania ataków na Ukrainę przez Federację Rosyjską podczas ich wizyty w Kijowie.

Musimy szukać realnych opcji zakończenia tej wojny. Zobaczymy, jakie propozycje przedstawią Steve i Jared i co powiedzą im o tym w Moskwie – powiedział Zełenski.