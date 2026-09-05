Nagła decyzja Kijowa. Amerykanie lecą do Moskwy

Zgodnie z rozkazem otrzymanym przez wojsko, cisza wchodzi w życie o północy 5 września i potrwa do północy 8 września - podaje portal Ukraińska Prawda.
Agencja Interfax-Ukraina nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że jednostki Sił Zbrojnych otrzymały taki rozkaz.
Amerykanie w Moskwie i Kijowie
Wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą Kijów w niedzielę 6 września, po wizycie w Moskwie - potwierdził Wołodymyr Zełenski.
Prezydent Zełenski dodał, że Ukraina przygotowuje się do tej wizyty i zapewni bezpieczeństwo rosyjskiej przestrzeni powietrznej podczas wizyty specjalnych wysłanników Trumpa w Federacji Rosyjskiej.
Zełenski: Musimy szukać opcji zakończenia wojny
Podkreślił również, że oczekuje zaprzestania ataków na Ukrainę przez Federację Rosyjską podczas ich wizyty w Kijowie.
Musimy szukać realnych opcji zakończenia tej wojny. Zobaczymy, jakie propozycje przedstawią Steve i Jared i co powiedzą im o tym w Moskwie – powiedział Zełenski.