Niedziela przyniesie przełamanie impasu? Witkoff i Kushner mają pojawić się w Ukrainie i Rosji

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W najbliższą niedzielę, 6 września, wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner - być może pojawią się w Ukrainie. Agencja Reutera poinformowała, że trwają rozmowy na ten temat. Pojawiły się też pogłoski, że negocjatorzy polecą do Moskwy, ale Kreml na razie tego nie potwierdził. Dmitrij Pieskow powiedział, że „wszelkie kontakty zostaną ogłoszone, gdy tylko do nich dojdzie”.

Nastąpi przełamanie klinczu?

Agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie, poinformowała dzisiaj, że możliwa jest wizyta negocjatorów pokojowych z ramienia USA w Ukrainie i Rosji. Steve Witkoff i Jared Kushner mieliby się pojawić w Kijowie oraz w Moskwie w najbliższą niedzielę. Jeśli chodzi o Ukrainę rozmowy w tej sprawie mają się toczyć. Jeśli zaś o Rosję - rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że wszelkie kontakty zostaną ogłoszone, gdy tylko do nich dojdzie.

Wznowienie negocjacji pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie, która pełnoskalowo została zaatakowana przez Rosję 24 lutego 2022 roku, byłoby przełamaniem impasu, bowiem od lutego nie odbyły się żadne rozmowy pokojowe.

Po ponad czterech latach wojny linia frontu pozostaje w dużej mierze statyczna, za to strategia prowadzenia wojny się zmieniła. Obie strony nasiliły ataki powietrzne dalekiego zasięgu w głąb terytorium przeciwnika, a działania wojenne na morzu uległy eskalacji. To pokłosie aaków obu stron na porty i statki handlowe. Różnica między Kijowem a Moskwą jest jednak kolosalna - Ukraina uderza w rafinerie i infrastrukturę napędzającą wojnę, aby osłabić rosyjską gospodarkę i linie zaopatrzenia frontu, a Rosja, oprócz atakowania infrastruktury, urządza głównie „polowania” na ludnośc cywilną, niemal co noc dokonując zmasowanych ataków rakierowo-dronowych m.in. na osiedla mieszkalne.

Ostatnio szczególnie często w Kijowie, Odessie, Charkowie, Chersoniu czy Krzywym Rogu. Rosyjskie ataki dronów FPV na ludność cywilną w Chersoniu określa się nawet mianem „ludzkiego safari”.

„Ludzkie safari” w Chersoniu. Nagranie z polowania Rosjan na cywila Ukraińska policja opublikowała nagranie z Chersonia, na którym widać atak rosyjskiego drona na cywila. Maszyna przez kilkanaście sekund krążyła wokół mężczyzny handlującego przy samochodzie, a następnie eksplodowała w jego pobliżu. Poszkodowany…

„Atak wroga na Odessę. Wieżowiec uszkodzony”. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym dzieci 17 osób rannych w tym troje dzieci - to dotychczasowy bilans ataków Rosji na ukraińską Odessę nad Morzem Czarnym przeprowadzonych dziś w nocy i nad ranem.

Wczoraj we Władywostoku, gdzie odbywa się Wschodnie Forum Ekonomiczne, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział - nie po raz pierwszy - że istnieje szansa na porozumienie pokojowe kończące wojnę w Ukrainie, jednocześnie ponownie zarzucając Ukrainie, że jej ostrzeżenia dotyczące zagrożeń dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej noszą znamiona „terroryzmu państwowego”.