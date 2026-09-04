Nastąpi przełamanie klinczu?
Agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie, poinformowała dzisiaj, że możliwa jest wizyta negocjatorów pokojowych z ramienia USA w Ukrainie i Rosji. Steve Witkoff i Jared Kushner mieliby się pojawić w Kijowie oraz w Moskwie w najbliższą niedzielę. Jeśli chodzi o Ukrainę rozmowy w tej sprawie mają się toczyć. Jeśli zaś o Rosję - rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że wszelkie kontakty zostaną ogłoszone, gdy tylko do nich dojdzie.
Wznowienie negocjacji pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie, która pełnoskalowo została zaatakowana przez Rosję 24 lutego 2022 roku, byłoby przełamaniem impasu, bowiem od lutego nie odbyły się żadne rozmowy pokojowe.
Po ponad czterech latach wojny linia frontu pozostaje w dużej mierze statyczna, za to strategia prowadzenia wojny się zmieniła. Obie strony nasiliły ataki powietrzne dalekiego zasięgu w głąb terytorium przeciwnika, a działania wojenne na morzu uległy eskalacji. To pokłosie aaków obu stron na porty i statki handlowe. Różnica między Kijowem a Moskwą jest jednak kolosalna - Ukraina uderza w rafinerie i infrastrukturę napędzającą wojnę, aby osłabić rosyjską gospodarkę i linie zaopatrzenia frontu, a Rosja, oprócz atakowania infrastruktury, urządza głównie „polowania” na ludnośc cywilną, niemal co noc dokonując zmasowanych ataków rakierowo-dronowych m.in. na osiedla mieszkalne.
Ostatnio szczególnie często w Kijowie, Odessie, Charkowie, Chersoniu czy Krzywym Rogu. Rosyjskie ataki dronów FPV na ludność cywilną w Chersoniu określa się nawet mianem „ludzkiego safari”.
Wczoraj we Władywostoku, gdzie odbywa się Wschodnie Forum Ekonomiczne, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział - nie po raz pierwszy - że istnieje szansa na porozumienie pokojowe kończące wojnę w Ukrainie, jednocześnie ponownie zarzucając Ukrainie, że jej ostrzeżenia dotyczące zagrożeń dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej noszą znamiona „terroryzmu państwowego”.