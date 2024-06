Niebezpieczny incydent na granicy obu Korei. Około 20 północnokoreańskich żołnierzy przekroczyło w niedzielę linię demarkacyjną, na co zareagowała armia Korei Południowej, oddając strzały ostrzegawcze. Wtedy wojskowi wycofali się na swoją stronę.

Amerykańscy żołnierze (po prawej) i wojskowy z Korei Południowej (po lewej) stojący przed wojskową linią demarkacyjną / ANTHONY WALLACE / AFP / East News

Jak przekazało południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS), około 20 północnokoreańskich żołnierzy przekroczyło wojskową linię demarkacyjną (DML) w silnie ufortyfikowanej strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej obie Koree ok. godz. 12:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce) w niedzielę.

Co ważne, po nadaniu komunikatu ostrzegawczego i strzałów grupa żołnierzy "natychmiast wycofała się na północ".

Rzecznik JCS płk Lee Sung-jun powiedział, że w ich ocenie żołnierze, którzy wykonywali nieokreślone zadanie wewnątrz DMZ, nie zamierzali celowo przekroczyć MDL, biorąc pod uwagę, że wrócili natychmiast po strzałach ostrzegawczych.

Ulotki, balony z opadami i głośniki na granicy

Do tego incydentu doszło na kilka godzin przed wznowieniem po sześciu latach przerwy przez południowokoreańską armię nadawania przekazów propagandowych przeciwko reżimowi w Pjongjangu z potężnych głośników ustawionych na granicy.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego podjęła decyzję podczas nadzwyczajnego posiedzenia zwołanego w niedzielę krótko po tym, jak Korea Północna wznowiła wysyłkę balonów z workami wypełnionymi śmieciami . Od końca maja Pjongjang wysłał ich ponad tysiąc, nazywając to działanie "akcją odwetową" za zrzucanie przez południowokoreańskich aktywistów ulotek propagandowych.

Od soboty do niedzielnego przedpołudnia przez granicę przeleciało ok. 330 balonów z przywiązanymi workami zawierającymi śmieci, a w nocy z niedzieli na poniedziałek południowokoreańskie wojsko odnotowało kolejnych 310 balonów. Mimo to JCS nie zdecydowało się na transmisje z głośników w poniedziałek.

"Jeśli Korea Północna dokona nikczemnych czynów, jesteśmy przygotowani do natychmiastowego przeprowadzenia transmisji" - czytamy w komunikacie JCS, cytowanym w poniedziałek przez Yonhap.

JCS przekazało również, że zostały wykryte oznaki instalacji przez Koreę Północną własnych głośników w pobliżu granicy, ale nie odnotowano jeszcze transmisji.