Korea Północna znów wysłała do Korei Południowej kilkaset balonów z odpadami. Pjongjang podkreśla, że to działanie odwetowe wobec południowokoreańskich grup aktywistów, którzy wysyłają do Korei Północnej balony z antyreżimowymi ulotkami.

Balon z odpadami znaleziony 2 czerwca w zachodniej części Seulu, stolicy Korei Południowej / South Korea's Joint Chiefs of Staff / PAP/EPA Korea Północna ponownie wysłała do Korei Południowej balony z workami wypełnionymi śmieciami. Jak poinformowała południowokoreańska armia, od soboty do niedzielnego przedpołudnia przez granicę przeleciało około 330 balonów. Ponad z nich spadło na terytorium Korei Południowej. W workach znajdowała się głównie makulatura i plastik; z pierwszych ustaleń wynika, że nie było w nich niebezpiecznych sytuacji. Południowokoreańskie wojsko zaleciło jednak obywatelom, by nie dotykali obiektów. Balony ze śmieciami to akcja odwetowa Od końca maja Pjongjang wysłał przez granicę ponad tysiąc balonów z odpadami i obornikiem w odpowiedzi na akcję południowokoreańskich grup aktywistów, którzy wysyłają do Korei Północnej balony z antyreżimowymi ulotkami. Śmieci - najprawdopodobniej z balonu wysłanego przez Koreę Południową - znalezione 9 czerwca na ulicy w Seulu, stolicy Korei Południowej / AFP PHOTO / South Korean Defence Ministry / East News Tydzień temu północnokoreański wiceminister obrony Kim Kang Il poinformował o wstrzymaniu "akcji odwetowej" za kolportaż broszur wymierzonych w rząd w Pjongjangu. Zagroził jednak, że jeśli Seul wznowi zrzut ulotek propagandowych, Pjongjang odeśle "śmieci w ilości 100 razy większej". W nocy ze środy na czwartek południowokoreańscy aktywiści wysłali na terytorium Korei Północnej 10 balonów z ulotkami. Najgorsze stosunki od dziesięcioleci Stosunki między Koreami obecnie oceniane są jako najgorsze od dziesięcioleci. Korea Północna i Południowa formalnie od ponad 70 lat pozostają w stanie wojny, gdyż konflikt zbrojny z lat 1950-1953 zakończył się podpisaniem rozejmu, a nie traktatu pokojowego. Pod koniec grudnia ub.r. przywódca KRLD Kim Dzong Un nakazał przyspieszenie przygotowań do "wojny, która może rozpocząć się w każdej chwili". Szef państwa potępił "uporczywą i niekontrolowaną sytuację kryzysową", która jego zdaniem została wywołana przez Seul i Waszyngton podczas ich wspólnych ćwiczeń wojskowych w regionie.