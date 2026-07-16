Afera na mundialu. Piłkarze Argentyny pokazali prowokacyjny transparent

RMF24

Konsekwencje ze strony FIFA grożą Argentynie w związku z zachowaniem jej piłkarzy po półfinale mistrzostw świata. Piłkarze świętujący zwycięstwo nad Anglią wywiesili transparent popierający roszczenia Argentyny do Falklandów.

Argentyńscy piłkarze z transparentem „Las Malvinas son Argentinas”, co oznacza „Falklandy są argentyńskie”, zdj. THOMAS COEX

Argentyńscy piłkarze z transparentem „Las Malvinas son Argentinas”, co oznacza „Falklandy są argentyńskie”, zdj. THOMAS COEX / East News

Obrońcy tytułu mistrzowskiego pokonali wczoraj drużynę Thomasa Tuchela 2:1. W niedzielnym finale zmierzą się z Hiszpanią.

Po końcowym gwizdku argentyńscy piłkarze świętowali, trzymając transparent z napisem „Las Malvinas son Argentinas”, co oznacza „Falklandy są argentyńskie”.

74-dniowa wojna o Falklandy

Falklandy, brytyjskie terytorium zamorskie na południowo-zachodnim Oceanie Atlantyckim, pozostają przedmiotem sporu pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną.

Od kwietnia do czerwca 1982 r. oba państwa toczyły wojnę o wyspy położone blisko 500 km od wschodniego wybrzeża Argentyny.

W 74-dniowym konflikcie zginęło 655 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy. Zginęły również trzy osoby z wysp.

„To mecz piłkarski - nie powinniśmy tego mylić”

Jeszcze przed półfinałem trener Argentyny Lionel Scaloni mówił, że „nie zamierza mieszać” piłki nożnej z polityką.

„Prawda jest taka, że to mecz piłkarski. Nie zamierzam niczego mieszać, zwłaszcza z szacunku dla tego, co wydarzyło się tyle lat temu” – powiedział Scaloni.

Był to bardzo smutny okres w naszej historii i niewiele możemy z tym zrobić, taka jest rzeczywistość. Oczywiście, pamiętamy o tych ludziach. Ale to mecz piłkarski – nie powinniśmy ich mylić – mówił wtedy.

Przepychanki po meczu Anglia-Argentyna. Bellingham nie wytrzymał i uderzył Barco (WIDEO) Duże emocje towarzyszyły zakończeniu półfinału mistrzostw świata, w którym Argentyna rozgromiła Anglię 2:1. Tuż po ostatnim gwizdku doszło do przepychanek z udziałem Jude'a Bellinghama i argentyńskich piłkarzy Valentino Barco.

„Pokazać najeźdźcom ich miejsce”

Po środowym zwycięstwie wiceprezydent Argentyny Victoria Villarruel opublikowała na X wpis, pisząc „to nie był po prostu kolejny mecz” obok nagrania wideo, na którym najwyraźniej byli argentyńscy żołnierze.

„Falklandy są argentyńskie” – napisała Villarruel. „Zakazali wnoszenia ich na stadion i zapomnieli, że nosimy je we krwi i sercach”.

Przed meczem Villarruel powiedziała, że w półfinale chodzi o „pokazanie najeźdźcom ich miejsca”.

Oburzenie w Wielkiej Brytanii

Brytyjski deputowany poseł Peter Kyle, sekretarz stanu ds. biznesu i handlu, powiedział, że argentyński transparent jest „całkowicie niewłaściwy”. Dodał, że oczekuje, iż FIFA przeprowadzi szczegółowe dochodzenie w tej sprawie.

Myślę, że (dochodzenie - przyp. red.) na pewno zostanie wszczęte, ponieważ było to rażące naruszenie zasad zakazujących uprawiania polityki w kontekście futbolu – powiedział Kyle w wywiadzie dla BBC Breakfast.

FIFA już raz ukarała Argentynę za taki transparent

W 2014 roku FIFA nałożyła na Argentyński Związek Piłki Nożnej ponad 27 tys. dolarów kary po tym, jak jego piłkarze nieśli transparent z tym samym hasłem przed meczem towarzyskim ze Słowenią. Organizacja zarządzająca światowym futbolem stwierdziła, że ​​gest ten narusza zasady dotyczące działań politycznych.