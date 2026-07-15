Argentyna rywalem Hiszpanii w finale MŚ. Dramat Anglików w końcówce

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Obrońcy trofeum sprzed czterech lat - Argentyńczycy - pokonali w dramatycznych okolicznościach reprezentację Anglii 2:1 w półfinale mistrzostw świata, rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. W finale „Alibcelestes” zagrają o złoto z Hiszpanią. Anglikom pozostaje walka o brązowy medal. Ich rywalem będą Francuzi. To spotkanie już w sobotę, finał dzień później.

Obrońcy trofeum sprzed czterech lat ponownie staną przed szansą na wygranie najważniejszego trofeum - Pucharu Świata. Po pierwszej połowie żadna z ekip nie miała choćby jednego celnego strzału na koncie, za to gra była ostra, pełna fauli i przepychanek. Amerykański sędzia Ismail Elfath miał znacznie więcej pracy niż bramkarze Jordan Pickford i Emiliano Martinez.

Dotkliwa porażka Anglików. Argentyna pokazała charakter

Argentyna, choć przegrywała od 55. minuty meczu po trafieniu Anthony'ego Gordona to dzięki imponującej grze w końcówce wywalczyła awans do wielkiego finału XXIII piłkarskich mistrzostw świata.

Upór „Albicelestes” po starcie bramki, by odrobić straty, opłacił się na pięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry. Wówczas świetnym strzałem zza pola karnego popisał się - występujący na co dzień w Chelsea Londyn - Enzo Fernandez, który nie dał szans na skuteczną obronę Jordanowi Pickfordowi. Mecz, który niemal od pierwszego gwizdka sędziego trzymał w napięciu i wydawał się już rozstrzygnięty, zaczął się na nowo.

Rozpędzeni podopieczni Lionela Scaloniego poszli za ciosem, by w drugiej minucie doliczonego czasu gry zadać decydujący cios. Tym razem głową piłkę do angielskiej bramki skierował Lautaro Martinez i Argentyna oszalała z radości.

„Synom Albionu” na odrobienie strat pozostało jeszcze kilka minut doliczonego czasu gry, który w sumie wynosił 9 minut. Ale piłkarze z Wyspy Brytyjskich nie byli w stanie jeszcze raz zaskoczyć defensywę reprezentacji Argentyny i marzenia o zdobyciu upragnionego Pucharu Świata będą musieli odłożyć na kolejne cztery lata.

Messi i spółka jadą do New Jersey na finał. Tam czeka już Hiszpania

W sobotę podopieczni Thomasa Tuchela zmierzą się w meczu o brązowy medal z Francuzami. Wielki finał zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey. O miano najlepszej drużyny globu powalczą Argentyńczycy i Hiszpanie. Finał będzie starciem mistrzów Europy z mistrzem Ameryki Południowej. Argentyna może zostać trzecią drużyną w historii, która obroni tytuł - po Włochach w 1938 i Brazylii w 1962 roku.

Anglia - Argentyna 1:2 (0:0).

Anthony Gordon (55); dla Argentyny - Enzo Fernandez (85), Lautaro Martinez (90+2-głową). Żółte kartki: Argentyna - Lisandro Martinez, Cristian Romero, Rodrigo de Paul; Anglia - Elliot Anderson.

Anglia: Jordan Pickford - Reece James (82. Dan Burn), John Stones (90+6. Ivan Toney), Marc Guehi, Djed Spence (90+6. Marcus Rashford) - Morgan Rogers, Declan Rice (82. Nico O'Reilly), Jude Bellingham, Elliot Anderson - Harry Kane, Anthony Gordon (72. Ezri Konsa).

Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (72. Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisadro Martinez (72. Nicolas Otamendi), Nicolas Tagliafico (81. Lautaro Martinez) - Enzo Fernandez, Leandro Paredes (64. Nico Gonzalez), Alexis Mac Allister - Giuliano Simeone (72. Rodrigo de Paul), Lionel Messi, Julian Alvarez.

Sędzia: Ismail Elfath (USA). Widzów: 68 239.