„Nie wiedział nawet, jak go trzymać”. Historia zdjęcia Messiego z 5-miesięcznym Yamalem

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Mistrzowie świata kontra mistrzowie Europy. W niedzielę finał mundialu. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Zapowiada się nie tylko bitwa dwóch kontynentów, ale także dwóch niesamowitych piłkarzy – Lionela Messiego i Lamine’a Yamala. To będzie pierwsze starcie na murawie 39-letniej legendy i 19-letniej wschodzącej gwiazdy piłki nożnej. Nie będzie to jednak pierwsze ich spotkanie. Obaj panowie poznali się, gdy Yamal miał zaledwie 5 miesięcy.

Tuż przed finałem mundialu media przypominają historię niezwykłej sesji fotograficznej w Barcelonie sprzed ponad 18 lat. 20-letni Messi pozował wtedy do zdjęć z zaledwie 5-miesięcznym Yamalem.

Pod koniec 2007 roku, w loterii charytatywnej zorganizowanej przez hiszpański dziennik sportowy Diario Sport i UNICEF, rodzina Yamala wylosowała udział w sesji zdjęciowej z Lionelem Messim, graczem FC Barcelona. Lamine Yamal miał wtedy zaledwie 5 miesięcy.

„Początek dwóch legend”

Sesja zdjęciowa odbyła się w szatni stadionu Camp Nou. Dwudziestoletni Lionel Messi, który wówczas ugruntowywał swoją pozycję kluczowego piłkarza Barcelony, na sesji zdjęciowej trzymał Yamala w niebieskiej plastikowej wanience dla niemowląt.

Zdjęcie z sesji zdjęciowej stało się viralem po tym, jak ojciec Yamala, Mounir Nasraoui, po Euro 2024 opublikował je na Instagramie z podpisem: „Początek dwóch legend”.

Chociaż Yamal zadebiutował w Barcelonie przed ukończeniem 16 lat, to właśnie ten turniej był dla niego przełomem. Został najmłodszym strzelcem gola w historii mistrzostw Europy, a Hiszpania zdobyła tytuł.

Przepychanki po meczu Anglia-Argentyna. Bellingham nie wytrzymał i uderzył Barco (WIDEO) Duże emocje towarzyszyły zakończeniu półfinału mistrzostw świata, w którym Argentyna rozgromiła Anglię 2:1. Tuż po ostatnim gwizdku doszło do przepychanek z udziałem Jude'a Bellinghama i argentyńskich piłkarzy Valentino Barco.

„Przeznaczenie odgrywa w takich sprawach ważną rolę”

Lamine Ymala zdj. PAP/EPA SAM WASSON

Messi to dość introwertyczny facet, jest nieśmiały – powiedział w 2024 roku agencji Associated Press Joan Monfort, fotograf, który wykonał zdjęcia.

Wychodził z szatni i nagle znalazł się w innej szatni z plastikową wanną pełną wody i dzieckiem w środku. To było skomplikowane. Na początku nawet nie wiedział, jak go trzymać – wspominał.

„Wtedy nikt nie mógł sobie wyobrazić, że ten maluch będzie tym, kim jest teraz – i nikt nie mógł też przewidzieć, że Messi stanie się tym, kim się stał’ – mówił Monfort w wywiadzie dla The Athletic w lipcu 2024 roku.

Mówimy o 2007 roku. Messi dopiero zaczynał wtedy w Barcelonie. Przeznaczenie odgrywa w takich sprawach ważną rolę – dodawał.

Kolejne zdjęcie Messi - Yamal też przejdzie do historii

Lionel Messi po triumfie Argentyny nad Anglią, zdj. PAP/EPA WILL OLIVER

Prawie 20 lat po tej sesji zdjęciowej niemowlę ze zdjęcia i legenda staną do walki na arenie międzynarodowej – 19 lipca na stadionie w New Jersey, o godz. 21 polskiego czasu.

Jak zauważają media, nie ma mowy, żeby niedzielne wspólne zdjęcie stało się tak urocze, jak ich pierwsza fotografia.

Historyczną fotografię pokazano Yamalowi po zwycięstwie Hiszpanii nad Francją w półfinale. Hiszpan uśmiechnął się wtedy szeroko. Mam nadzieję, że zmierzę się z nim w finale – powiedział wtedy Yamal. To życzenie spełni się już w niedzielę.