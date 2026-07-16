„Nie wiedział nawet, jak go trzymać”. Historia zdjęcia Messiego z 5-miesięcznym Yamalem

Tuż przed finałem mundialu media przypominają historię niezwykłej sesji fotograficznej w Barcelonie sprzed ponad 18 lat. 20-letni Messi pozował wtedy do zdjęć z zaledwie 5-miesięcznym Yamalem.
Pod koniec 2007 roku, w loterii charytatywnej zorganizowanej przez hiszpański dziennik sportowy Diario Sport i UNICEF, rodzina Yamala wylosowała udział w sesji zdjęciowej z Lionelem Messim, graczem FC Barcelona. Lamine Yamal miał wtedy zaledwie 5 miesięcy.
„Początek dwóch legend”
Sesja zdjęciowa odbyła się w szatni stadionu Camp Nou. Dwudziestoletni Lionel Messi, który wówczas ugruntowywał swoją pozycję kluczowego piłkarza Barcelony, na sesji zdjęciowej trzymał Yamala w niebieskiej plastikowej wanience dla niemowląt.
Zdjęcie z sesji zdjęciowej stało się viralem po tym, jak ojciec Yamala, Mounir Nasraoui, po Euro 2024 opublikował je na Instagramie z podpisem: „Początek dwóch legend”.
Chociaż Yamal zadebiutował w Barcelonie przed ukończeniem 16 lat, to właśnie ten turniej był dla niego przełomem. Został najmłodszym strzelcem gola w historii mistrzostw Europy, a Hiszpania zdobyła tytuł.
„Przeznaczenie odgrywa w takich sprawach ważną rolę”
Messi to dość introwertyczny facet, jest nieśmiały – powiedział w 2024 roku agencji Associated Press Joan Monfort, fotograf, który wykonał zdjęcia.
Wychodził z szatni i nagle znalazł się w innej szatni z plastikową wanną pełną wody i dzieckiem w środku. To było skomplikowane. Na początku nawet nie wiedział, jak go trzymać – wspominał.
„Wtedy nikt nie mógł sobie wyobrazić, że ten maluch będzie tym, kim jest teraz – i nikt nie mógł też przewidzieć, że Messi stanie się tym, kim się stał’ – mówił Monfort w wywiadzie dla The Athletic w lipcu 2024 roku.
Mówimy o 2007 roku. Messi dopiero zaczynał wtedy w Barcelonie. Przeznaczenie odgrywa w takich sprawach ważną rolę – dodawał.
Kolejne zdjęcie Messi - Yamal też przejdzie do historii
Prawie 20 lat po tej sesji zdjęciowej niemowlę ze zdjęcia i legenda staną do walki na arenie międzynarodowej – 19 lipca na stadionie w New Jersey, o godz. 21 polskiego czasu.
Jak zauważają media, nie ma mowy, żeby niedzielne wspólne zdjęcie stało się tak urocze, jak ich pierwsza fotografia.
Historyczną fotografię pokazano Yamalowi po zwycięstwie Hiszpanii nad Francją w półfinale. Hiszpan uśmiechnął się wtedy szeroko. Mam nadzieję, że zmierzę się z nim w finale – powiedział wtedy Yamal. To życzenie spełni się już w niedzielę.