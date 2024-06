Szkolenie jest darmowe, trwa osiem godzin, odbywa się co sobotę w dwóch jednostkach wojskowych w kraju i zapewnia sporo atrakcji. Można się nauczyć m.in. czołgania z karabinkiem na ramieniu, ładowania broni, rozpalania ogniska czy zakładania maski przeciwgazowej. Wszystko to w ramach piątej edycji projektu "Trenuj z wojskiem".

Akcja "Trenuj z wojskiem" (zdjęcie z 2023 r.) / Marcin Bielecki / PAP

Żołnierze zapraszają do siebie co sobotę. Do 13 lipca trwają darmowe szkolenia "Trenuj z wojskiem". W roli instruktorów spotkamy na poligonie pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy czy logistyków. Zgłosić się może każdy, kto ma więcej niż 15 lat i mniej niż 65. Szkolenie trwa osiem godzin i można się na nie zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób - wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Wojskowi zapewniają nie tylko naukę, ale też ubezpieczenie, wyżywienie i wiele przygód.

Pozwalamy każdemu obywatelowi - kobietom i mężczyznom oraz nastolatkom - przeżyć jeden dzień w wojsku. Zainteresowanie jest ogromne. Zgłaszają się do nas studenci, uczniowie, przedsiębiorcy, urzędnicy - opowiada RMF FM starszy kapral Przemysław Łuszczki z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, która na początku czerwca organizowała szkolenie na terenie Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Specyfika naszej formacji jest trochę inna niż pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Uczymy m.in. przetrwania w lesie czy udzielania pierwszej pomocy, gdy ktoś straci przytomność na ulicy, czyli praktycznych umiejętności, które mogą nam się przydać na co dzień - dodaje.

Wojskowi zapewniają, że przekażą podczas szkolenia wskazówki, jak czuć się bezpiecznym i jak być bezpiecznym. Piąta edycja jest dodatkowo wzbogacona o praktyczne umiejętności ze styku wojskowości, właściwego zachowania w kryzysie oraz obrony cywilnej.

Szkolenia poprowadzą żołnierze Wojska Polskiego w swoich jednostkach wojskowych, ale także w akademii wojskowej czy wojskowym centrum szkoleniowym. Mundurowi podczas zajęć mają zapoznać wszystkich chętnych z podstawami obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej czy zachowania podczas alarmu.

Świetnie spędziłam tu czas. Nigdy wcześniej nie przeżyłam tak wiele w tak krótkim czasie. Bardzo podobało mi się czołganie z karabinkiem, choć było niezwykle wymagające fizycznie i instruktor na mnie krzyczał, żebym szybciej się ruszała - śmieje się jedna z uczestniczek szkolenia.

Inna osoba zachwala panującą atmosferę. Choć to wojskowi, to mieli wobec nas sporo cierpliwości i wyrozumiałości dla naszej nie zawsze pełnej sprawności fizycznej. To były bardzo różnorodne zajęcia, sporo emocji kosztował mnie przejazd wojskowym jelczem, który skakał po największych dołkach i górkach, dookoła się kurzyło, kierowca co chwila zwalniał i przyspieszał, a ja czułem się jak na kolejce górskiej - opowiada.

W poprzednich czterech edycjach oraz jednej edycji specjalnej w szkoleniach wojskowych wzięło udział ponad 23 tys. Polaków. W planach są jeszcze cztery soboty w ramach akcji "Trenuj z wojskiem".

Harmonogram:

22 czerwca

Suwałki - 14. Pułk przeciwpancerny

Katowice - 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

29 czerwca

Poznań - 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

6 lipca

Gdynia - Akademia Marynarki Wojennej

Tomaszów Maz. - 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

13 lipca

Warszawa-Wesoła - 1. Warszawska Brygada Pancerna

Gliwice - 6. Brygada Powietrznodesantowa (6. batalion)