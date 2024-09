Do 10 lat więzienia grozi 19-latkowi podejrzanemu o podpalenie lasu w gm. Lubsko (Lubuskie). "Śledczy ustalili, że może on być odpowiedzialny za serię pożarów zrębów, łąk i ściółki, do których doszło tego lata w powiecie żarskim" - poinformował rzecznik lubuskiej policji mł. insp. Marcin Maludy.

Pożar w pobliżu miejscowości Chełm Żarski. / Lubuska policja / Latem na trenie terenie nadleśnictw Krzystkowice i Lubsko (woj. lubuskie) doszło do kilkudziesięciu podpaleń. Nieznany sprawca podpalał zręby, łąki i ściółkę w lesie, wywołując pożary. W niedzielę 8 września w lesie w pobliżu miejscowości Chełm Żarski policjantom udało się złapać na gorącym uczynku 19-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu żarskiego. 19-latek podpalił tam ściółkę leśną, doprowadzając do pożaru i spalenia 15 arów powierzchni zrębowej. Widok policjantów absolutnie go zaskoczył. Funkcjonariusze założyli mu kajdanki i powiadomili straż o rozprzestrzeniającym się pożarze. W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy. 19-latek trafił natomiast do policyjnego aresztu. Pożar w pobliżu miejscowości Chełm Żarski / Policja Lubuska / "Na podstawie zebranych dowodów i weryfikacji zachodzi prawdopodobieństwo, że zatrzymany mężczyzna może mieć związek z podobnymi podpaleniami na terenie gmin Lubsko i Jasień" - informuje lubuska policja. Prokurator na razie postawił 19-latkowi zarzut sprowadzenia w dniu 8 września 2024 roku pożaru zagrażającemu mieniu wielkich rozmiarów. Zatrzymali go, gdy podpalał las. Jest podejrzany o wywołanie serii pożarów Lubuska policja / Materiały prasowe Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach i aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie podpaleń jest w toku. Zobacz również: Nielegalna wytwórnia spirytusu zlikwidowana

Ponad kg kokainy w żołądku. Udaremniony przemyt na Okęciu

Drzewo zmiażdżyło samochód. 58-latek w szpitalu

Dramatyczne sceny na stacji paliw. Polał policjantów benzyną i podpalił