Sądeccy policjanci zatrzymali 22-latka, podejrzanego o podpalenie zabytkowego kościoła pw. św. Heleny w Nowym Sączu. Mężczyzna usłyszał już zarzut i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Straty, które spowodował przekraczają 1 milion złotych.

Pożar kościoła / Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu /

Do pożaru drewnianego zabytkowego kościoła doszło 16 czerwca ok. g. 5.00. rano. Ogień zniszczył drewnianą konstrukcję budynku i wyposażenie świątyni: ołtarz, rzeźby i obrazy wpisane do rejestru zabytków.

Po ugaszeniu pożaru sądeccy policjanci pod nadzorem prokuratora, przy udziale m.in. konserwatora zabytków oraz biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków i zabezpieczyli zapisy z monitoringu.

Dzięki wnikliwej i intensywnej pracy śledczy wytypowali osobę, która mogła spowodować ten pożar.

22-latek z Nowego Sącza usłyszał w prokuraturze zarzut sprowadzenia pożaru zabytkowego kościoła i doprowadzenie do start przekraczających wartość 1 miliona złotych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.