Jak poinformował dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, zmieni się to, że resort dyplomacji i konsulowie zyskają dostęp do informacji, w tym danych osobowych cudzoziemców z baz fiskusa, ZUS-u, straży granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, resortu pracy oraz resortu szkolnictwa wyższego.



Zmieni się też system wydawania wiz w celu odbycia studiów. Polskie uczelnie nie mogą kształcić jedynie cudzoziemców i muszą niezwłocznie informować o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów.



Wiza zostanie przyznana po przedłożeniu przez kandydata opłaty za semestr lub rok studiów. Z kandydatami na studia będzie możliwość kontaktu na odległość - przez internet.