"Opowiem o tym, ale jeżeli pan zdecyduje się na chwilę zamkniętych drzwi" - odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na pytanie Michała Szczerby dotyczące tego, "przez jaki przypadek" została ujawniona afera wizowa. Szef PiS zeznaje dziś przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej. W tym artykule znajdziecie transmisję obrad komisji.

Wezwany w charakterze świadka, prezes PiS Jarosław Kaczyński na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej / Leszek Szymański / PAP

Obrady sejmowej komisji śledczej do sprawy tzw. afery wizowej rozpoczęły się po godzinie 9:00. Oto transmisja:

Wideo youtube

Na początku posiedzenia posłowie minutą ciszy uczcili polskiego żołnierza, który zmarł w czwartek.

Posiedzenie komisji sledczej ds. afery wizowej / Pawel Wodzynski / East News

Jarosław Kaczyński jest już na komisji. Jest to drugi, wyznaczony przez komisję, termin jego przesłuchania. Pierwsze pytania do prezesa Prawa i Sprawiedliwości padły po godz. 9:30.

Na początku Kaczyński podważył skład komisji, zarzucając jej członkom brak obiektywnego spojrzenia na sprawę, złożył też wniosek o odwołanie Michała Szczerby z funkcji jej przewodniczącego, wniosek większością głosów jednak odrzucono. Następnie były wiceszef rządu rozpoczął swobodną wypowiedź, w której przypomniał słowa przesłuchiwanego w środę byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua.

Na to przestępstwo państwo - jak mówił Jarosław Kaczyński - zareagowało prawidłowo, a sprawcy zostali wykryci i ukarani. Prezes PiS odpowiada teraz na pytania do pytania dotyczące programu "Poland. Business Harbour", w ramach którego wydawano wizy m.in. obywatelom Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Co spowodowało ujawnienie informacji o aferze wizowej?

Przed godz. 11 przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) zapytał Jarosława Kaczyńskiego o jego słowa wypowiedziane kilka dni temu w Ostródzie dotyczące tzw. afery wizowej. Kaczyński mówił o tam, że "nie było żadnej wielkiej afery wizowej, to jest wyłącznie kampania propagandowa i to powiem podczas posiedzenia tej komisji". Było niewielkie przestępcze przedsięwzięcie, które wpadło przez przypadek - dodał.

Pan to nazwał tę aferę korupcyjną wokół wiz, wokół ministra Wawrzyka, wokół Edgara Kobosa: "niewielkie przestępcze przedsięwzięcie, które wpadło przez przypadek i nastąpiła reakcja, jeden z nich został świadkiem koronnym". Czy mógłby pan komisji powiedzieć, przez jaki przypadek to "niewielkie przestępcze przedsięwzięcie" wpadło? - mówił poseł KO.

Przy drzwiach zamkniętych - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Michał Szczerba stwierdził, że jest "zgoda pana Donalda Tuska" na zwolnienie z tajemnicy.

To jest, po pierwsze, zupełnie inna kwestia, bo tutaj chodzi o pewne interesy o charakterze czysto osobistym - kontynuował szef PiS-u.

Szczerba pytał dalej, "o jaką osobę chodzi".

Tam chodziło o kwestię, o którą później nie zostałem zapytany, a które dotyczyły bezpieczeństwa państwa. Tutaj nie ma żadnych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, tylko po prostu z prywatnością - powiedział Jarosław Kaczyński.

O jaki przypadek chodzi? - dopytywał Michał Szczerba. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił: "Mogę, ale przy drzwiach zamkniętych".

Ta osoba, o którą chodzi, nie ma ze mną żadnych związków rodzinnych ani jakichkolwiek - wyjaśniał.

Szczerba pytał o to, czy ta osoba jest związana z którymś z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Opowiem o tym, ale jeżeli pan zdecyduje się na chwilę zamkniętych drzwi - zaznaczał poseł KO.

Na pytanie o to, "czy była wobec tej osoby oferowana korupcja", polityk PiS powiedział, że nie.

Żeby dokonać trybu pana przesłuchania, muszę wiedzieć, czy pan się chce tą wiedzą z komisją podzielić. Czy pan tę osobę zna? - ponowił pytanie przewodniczący komisji.

Nie znam. To jest osoba związana z osobą, którą znam - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Na godz. 12 został wezwany drugi świadek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Konferencja prasowa przed komisją

Tuż przed godziną 9:00 Jarosław Kaczyński wziął udział w krótkiej konferencji prasowej, podczas której powiedział, że "mamy w Polsce falę podwyżek (...), mamy nieco inne zjawiska, jak np. obniżenie czternastej emerytury". Wspomniał o "obniżeniu stopy życiowej".

Nasze rządy to Polska plus, ich rządy to Polska minut - stwierdził szef PiS-u.

Kaczyński mówił o zbieraniu podpisów pod petycją "Stop podwyżkom". Przekazał, że złożono pod nią ponad 140 tys. podpisów.

Prezes PiS poinformował, że jego ugrupowanie składa w Sejmie obywatelski projekt ustawy przeciwko podwyżkom.