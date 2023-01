Wakacje w różnych terminach? Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także właściciele biznesów turystycznych popierają ten pomysł, a co na to Ministerstwo Edukacji i Nauki? Dziennikarka RMF FM zapytała o to szefa resortu Przemysława Czarnka.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Stowarzyszenie Gmin Górskich wyszło z pomysłem, aby uczniowie rozpoczynali wakacje już w połowie czerwca i kończyli je w połowie września z podziałem na województwa, tak jak jest to w przypadku ferii. Rozwiązanie popierają przedstawiciele branży turystycznej, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mówił o tym podczas rozmowy 7 pytań o 7:07 na antenie internetowego Radia RMF24 wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy. Z punktu widzenia branży turystycznej na pewno byłoby to korzystne. Trzeba rozpatrzeć wszystkie za i przeciw. Tutaj chodzi o system edukacji, rok szkolny w kilku regionach rozpoczynałby się dwa tygodnie później - poinformował gość 7 pytań o 7:07. Posłuchaj całej rozmowy: Wakacje w różnych terminach? Ministerstwo popiera To byłaby rewolucja, dlatego trzeba popatrzeć na ten problem szeroko. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, by przeanalizowało wszystkie plusy i minusy z punktu widzenia systemu edukacji. Na pewno chcielibyśmy zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych ­- podkreślił. Dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska zapytała więc ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka czy popiera ten pomysł. Nie widzę w tym żadnych plusów. Nie wiem, czy którykolwiek z uczniów chciałby odpoczywać do połowy września w sytuacji, kiedy mamy już 10 stopni na dworze. Lipiec, sierpień to są ze względu na klimat najlepsze miesiące na odpoczynek wakacyjny w Polsce, tak mi się wydaje - odpowiedział polityk.

Rok szkolny 2022/2023 Rok szkolny 2022/2023 potrwa do 23 czerwca. Najbliższa, dłuższa zimowa przerwa w nauce przypada na Wielkanoc - od 6 do 11 kwietnia. Dwutygodniowe ferie zimowe zakończyli już uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Do 5 lutego wypoczywają uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a do 12 lutego z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. 13 lutego ferie rozpoczną szkoły z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Potrwają one do 26 lutego. Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na dni 23-25 maja. Maturzyści z kolei rok szkolny zakończą 28 kwietnia. Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Przeczytaj również: ​Zmiany w tegorocznej maturze. Czarnek o nowych wymaganiach