Opóźnia się uruchomienie centralnej rejestracji na wizyty u kardiologa oraz na badania takie jak mammografia i cytologia. Wolne terminy na NFZ można byłoby dzięki niej łatwiej znaleźć - na Internetowym Koncie Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że centralna rejestracja ruszy w lipcu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gdy centralnej rejestracji nie udało się uruchomić w lipcu, szefowa resortu Izabela Leszczyna na początku sierpnia w RMF FM zapowiadała, że uda się to w kolejnych tygodniach. Jestem przekonana, że w sierpniu ruszymy z centralna e-rejestracją do kardiologa, na mammografię i cytologię. Pod koniec sierpnia bardzo chciałabym, żeby skorzystali z tego pierwsi pacjenci - mówiła minister zdrowia.

Centralna e-rejestracja w wybranych placówkach ruszy najwcześniej w kolejnych tygodniach. Na razie NFZ zbiera zgłoszenia od przychodni i szpitali, które chcą wziąć udział w tym programie.

Nasz dziennikarz zapytał tym razem wiceministra zdrowia Jerzego Szafranowicza, dlaczego ten termin jest ciągle przesuwany. Pomału to rusza, ta rejestracja rusza, wiemy, że zapowiedzi były inne, to efekt problemów, które na nas spadły i obowiązków, które mamy. Dopracowujemy szczegóły, jak e-rejestracja ma działać docelowo, gdy skończy się pilotaż - mówił Szafranowicz.

Rozporządzenie dotyczące pilotażu centralnej e-rejestracji będzie obowiązywać do czerwca przyszłego roku. NFZ we wrześniu ma podpisywać umowy z placówkami, które wezmą udział w pilotażu, po przeanalizowaniu ich wniosków. Potem szpitale i przychodnie będą musiały jeszcze przygotować systemy informatyczne. Dlatego październik to realny termin startu centralnej rejestracji do wybranych lecznic.

Jakie jest zainteresowanie pilotażem e-rejestracji?

Jak ustalił nasz dziennikarz, do tej pory w Narodowym Funduszu Zdrowia złożono co najmniej 42 wnioski od placówek, które chcą wziąć udział w centralnej e-rejestracji. Są to wnioski na każde ze świadczeń.

Przedstawiciele NFZ podkreślają w rozmowie z naszym dziennikarzem, że są zachęty finansowe dla lecznic, które zgłoszą się do programu. Nabór jest i ma pozostać otwarty i ciągły.

Najwięcej placówek, które zgłosiło się do tej pory, chce przekazywać informacje o wolnych terminach na wizytę u kardiologa.