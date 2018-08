Upał nie odpuści co najmniej do soboty. W całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW w związku z bardzo wysokimi temperaturami i gwałtownymi burzami.

Zdj. ilustracyjne / Aneta Łuczkowska / RMF FM

W czwartek w całym kraju upalnie. Dla praktycznie całej Polski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z upałem. Nieco chłodniej jedynie w województwach: podkarpackim, lubelskim i w części woj. zachodniopomorskiego, gdzie termometry mogą pokazać nieco mniej niż 30 st. Celsjusza.

Na pozostałym obszarze powyżej 30 st., a w województwie wielkopolskim nawet 34 st.



Dodatkowo w całym kraju mogą wystąpić burze i ulewy. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, gdzie IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z możliwością wystąpienia gwałtownych burz z opadami deszczy, a nawet i gradu.



Czwartek, 2 sierpnia 2018r. / INTERIA.PL

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.



W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 17 do 22 st. C; chłodniej na terenach podgórskich i Nizinie Szczecińskiej: od 15 do 17 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko w czasie burz silniejszy. W czasie burz porywy wiatru 65 km/h.



PIĄTEK

Piątek, 3 sierpnia 2018r. / INTERIA.PL

W piątek upał da się we znaki szczególnie mieszkańcom środkowej i zachodniej Polski.



Utrzymane zostaje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.



Dodatkowo dla województw: dolnośląskiego i opolskiego obowiązuje zagrożenie pierwszego stopnia w związku z prognozowanymi burzami z ulewnym deszczem i gradem. Zagrożenie przed burzami obowiązuje także dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.



Temperatury od 28 st. na północy i południowym wschodzie, około 33 st. w centrum i na zachodzie, a na pozostałym obszarze kraju około 30 st. Celsjusza.



Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.