Upał nieco mniej daje się we znaki w górach, ale nie dajmy się zwieść - ostrzega ratownik TOPR Witold Cikowski. Nawet przy temperaturze 20 stopni Celsjusza i dużym wysiłku fizycznym, może szybko dojść do odwodnienia.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Odwodnienie, wbrew temu co wydaje się turystom, może być niezwykle groźne. Możemy stracić przytomność, mieć drgawki lub problemy z oddychaniem. Ale przede wszystkim skurcze mięśni, które przeraźliwie bolą a masowanie pomaga tylko na chwilkę - dodaje ratownik.

Jeśli ktoś wybiera się na długą wycieczkę, a źle się do niej przygotował pod względem witamin, wody czy pierwiastków. To rzeczywiście może być tak, że nie będzie w stanie z niej wrócić sam. Nie należy dopuścić do takiego stanu - podkreśla Cikowski.

Jak temu zapobiec? Najważniejsze aby pić wodę uzupełnioną w sole. Specjaliści zalecają picie pól litra wody mineralnej lub z rozpuszczonymi elektrolitami na pół godziny intensywnego wysiłku fizycznego.