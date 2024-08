Szyb Żmija zyska nowe oblicze. Ruszyły prace związane z odbudową wentylacji podziemnej trasy turystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Zdjęcie ilustracyjne (Zabytkowa Kopalnia Srebra) / Michał Meissner / PAP

Ruszyły prace związane z obudową szybu Żmija, elementu wentylacji podziemnej trasy turystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach - podało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Remont jest niezbędny z powodu uszkodzeń obudowy, spowodowanych przemarzaniem i oblodzeniem.

W pierwszym etapie planowane są prace zabezpieczające konstrukcję szybu od poziomu zero do głębokości 28,65 metrów, aby zapobiec jego zawaleniu.

Głównym celem jest ochrona systemu wentylacji podziemi, co pozwoli na dalsze udostępnianie kopalni dla zwiedzających oraz utrzymanie jej na liście UNESCO.



Obecnie szyb nie ma fundamentu i jest zabezpieczony jedynie obudową chroniącą przed osuwaniem się ziemi. Jego naziemna część jest niedostępna dla turystów, a budowla w formie rynny chroni urządzenia wentylacyjne przed warunkami atmosferycznymi i zabezpiecza wejście do szybu przed dostępem osób postronnych.



Całkowity koszt remontu wynosi około 2,5 mln zł, z czego ponad 1,9 mln zł pochodzi z dotacji. Remont wykona Zakład Robót Górniczych "GÓRREM" z Rudy Śląskiej.

Szyb Żmija znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 2017 roku. Jest jednym z 28 artefaktów pogórniczych w regionie. Głęboki na ponad 40 metrów szyb Żmija został wybudowany w 1811 roku i służył pruskiej kopalni ołowiu i srebra Fryderyk do transportu urobku na powierzchnię. Po zamknięciu kopalni w 1913 roku szyb został zasypany, a jego odbudowę rozpoczęto dopiero na początku lat 60. Obiekt uzyskał wtedy nową funkcję jako część infrastruktury turystycznej. Dziś Żmija wspomaga wentylację podziemnych wyrobisk i jest wykorzystywany do celów ewakuacyjnych. Jest także miejscem treningów grupy wysokościowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia.



Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej to założona w 1953 r. w Tarnowskich Górach organizacja zrzeszająca pasjonatów historii ziemi tarnogórskiej. SMZT opiekuje się Zabytkową Kopalnią Srebra, Sztolnią Czarnego Pstrąga oraz Skansenem Maszyn Parowych.