Zamknięty z powodu aktywności niedźwiedzi od 13 kwietnia szlak w rejonie Doliny Pańszczycy w Tatrach, został ponownie otwarty dla turystów – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od dziś można ponownie wędrować szlakiem od schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej do Równi Waksmundzkiej. W ostatnim czasie niedźwiedzica z młodymi nie była tam obserwowana, dlatego ruch turystyczny zostaje tam przywrócony - poinformowała Paulina Kołodziejska z TPN.

Odcinek zielonego szlaku turystycznego w rejonie Doliny Pańszczycy był zamknięty dla turystów od 13 kwietnia, ponieważ w jego pobliżu pojawiła się niedźwiedzica z młodymi. Te drapieżniki opuściły swoje zimowe legowiska czyli gawry i zaczęły intensywnie żerować.

Z uwagi na pojawienie się małego niedźwiadka przy szlaku z Kuźnic na Kasprowy Wierch w sobotę zostały zamknięte z kolei szlaki: Kuźnice - Myślenickie Turnie - Kasprowy Wierch, szlak dojściowy z Goncisk do dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej oraz szlak narciarski Myślenickie Turnie - Wyżnia Goryczkowa Rówień.



Niedźwiedzie brunatne są największymi ssakami zamieszkującymi Tatry. Żywią się przeważnie roślinami - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów oraz padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca.



Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku są opieką matki. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady.