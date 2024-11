Zajęcie tak wysokich miejsc w rankingu jest szczególnym osiągnięciem dla stosunkowo niewielkiej uczelni z Opola.

Dla nas to przede wszystkim potwierdzenie, że przyjęty kierunek rozwoju naukowego jest realizowany i to realizowany skutecznie. To także efekt zaangażowania pracowników. Jest to dla nas sukces tym bardziej znaczący, że w tym roku zmieniły się kryteria ocen i są obecnie bardziej korzystne dla dużych uczelni - powiedział prof. Grzegorz Królczyk, prorektor PO.

Czym jest Lista Szanghajska?

Ranking najlepszych szkół wyższych, nazywany Listą Szanghajską, został po raz pierwszy opublikowany w 2003 r. przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju (Chiny).

Od 2009 r. zestawienie przygotowuje firma Shanghai Ranking Consultancy, która w każdej edycji ocenia ponad 2500 uniwersytetów z całego świata, a tysiąc najlepszych umieszcza na liście.

Firma co roku publikuje też m.in. ranking kierunków akademickich (Global Ranking of Academic Subjects) oraz listę najlepszych uczelni i wydziałów sportowych (Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata powstaje na podstawie sześciu wskaźników.

To m.in. liczba absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fieldsa ("matematyczne Noble"), liczba najczęściej cytowanych badaczy, liczba artykułów publikowanych w czasopismach "Nature" i "Science" oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index).