„Stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności”. Oświadczenie lubelskiego marszałka

RMF24

Marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski (PiS) poinformował, że był przesłuchany jako świadek w sprawie Zondacrypto. Zaprzeczył, jakoby miał być zatrzymany w tej sprawie. Informację o jego zatrzymaniu, która pojawiła się w sobotę w mediach, zdementowała też prokuratura.

Marszałek woj. lubelskiego był przesłuchany. Do zatrzymania nie doszło

Stawiarski opublikował w niedzielę oświadczenie, w którym odniósł się do pojawiających się mediach informacji o jego zatrzymaniu w sprawie Zondacrypto. „Stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności” – napisał na portalu społecznościowym.

Jednocześnie podkreślam, iż jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia 2026 r. złożyłem w Prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka. Jeśli zachodzi potrzeba ich uzupełnienia, jestem gotowy do ponownego stawiennictwa w dogodnym dla organów ścigania terminie – napisał marszałek.

O tym, że prokuratura bada inwestycję Stawiarskiego w kryptowaluty, napisała w sobotę „Rzeczpospolita”. Według informacji dziennika polityk miał zainwestować w tokeny Zondacrypto setki tysięcy złotych i interweniować u Przemysława Krala, by z upadającej giełdy uratować własne środki.

Zwrot akcji ws. byłego szefa SKW. Interweniował minister sprawiedliwości Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotr Pytel nie mógł w sobotę rano wylecieć z lotniska w Pyrzowicach do Turcji. Straż graniczna odmówiła mu przekroczenia granicy, ponieważ w systemie wciąż widniał zakaz opuszczania kraju. Wieczorem…

Niektóre media podały wieczorem, że Stawiarski został zatrzymany. On sam w rozmowie z Polską Agencją Prasową w sobotę wieczorem zaprzeczył:

Na meczu jestem, Motoru z Legią. Karny teraz jest – powiedział.

Pytany o komentarz do publikacji „Rzeczpospolitej”, powiedział: Kral oszukał mnie i jestem jednym z trzech tysięcy ludzi oszukanych.

Na portalu społecznościowym Stawiarski w sobotni wieczór zamieścił swoje zdjęcie ze stadionu. „Serdeczne pozdrowienia z meczu Motor – Legia. Szczególnie dla mediów, które obdarzyły mnie darem bilokacji. Do 81 minuty 2:1!” – napisał.

Przed północą Prokuratura Krajowa na portalu X podała, że informacja o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w śledztwie dotyczącym Zondacrypto jest nieprawdziwa.

Zatrzymanie Romana Ż.

W sobotę w związku ze śledztwem dot. Zondacrypto na terenie woj. śląskiego zatrzymany został Roman Ż. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zondacrypto. Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w komunikacie, że do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki.

Informator Polskiej Agencji Prasowej, zbliżony do resortu sprawiedliwości, przekazał, że Roman Ż. to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto.

Szarpanina w Kutnie. Polak ciężko ranny, Gruzin zatrzymany 29-letni Gruzin został zatrzymany w związku z pobiciem 41-letniego Polaka w Kutnie (woj. łódzkie). Napastnik ma w niedzielę usłyszeć zarzuty.

Kral ma chcieć uzyskać status tzw. małego świadka koronnego

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. Maniek.

Następcą Suszka został Przemysław Kral – obecnie kluczowa postać w śledztwie dot. upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media podały, że Kral współpracuje z prokuraturą, chcąc uzyskać statusu tzw. małego świadka koronnego. Osoba mająca ten status może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwa popełnione wraz z innymi, pod warunkiem współpracy z organami ścigania.

Biznesmena w śledztwie reprezentują adwokaci Roman Giertych (poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej) i Jacek Dubois. Jak przekazał Giertych, w trakcie czynności procesowych Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury majątek do zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych.

Zatrzymani w związku ze śledztwem

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.

W środę Policja zatrzymała trzy kolejne osoby w ramach śledztwa, które usłyszały zarzuty, a w piątek zostały aresztowane. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony inwestor giełdowy Rafał Z. Według mediów miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą. Dwie inne osoby to Jaromira W. i Anna P. Pierwsza to była żona Mariana W. ps. Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to jego bliska współpracowniczka.