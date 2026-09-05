Szarpanina w Kutnie. Polak ciężko ranny, Gruzin zatrzymany

RMF24

29-letni Gruzin został zatrzymany w związku z pobiciem 41-letniego Polaka w Kutnie (woj. łódzkie). Napastnik ma w niedzielę usłyszeć zarzuty.

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie przekazała, że do szarpaniny pomiędzy Polakiem i Gruzinem doszło w piątek. 41-letni Polak trafił do szpitala w Łodzi.

„Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia ustalili dane 29-letniego Gruzina podejrzewanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i jeszcze tego samego dnia zatrzymali go w miejscu zamieszkania” - wyjaśniono w komunikacie.

W niedzielę Gruzin ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kutnie, gdzie usłyszy zarzuty.

Daria Olczyk, rzeczniczka policji w Kutnie przekazała serwisowi Panorama Kutna, że 29-letni napastnik był nietrzeźwy w momencie ataku. ‎

