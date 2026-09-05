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Szarpanina w Kutnie. Polak ciężko ranny, Gruzin zatrzymany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 września (22:39)

29-letni Gruzin został zatrzymany w związku z pobiciem 41-letniego Polaka w Kutnie (woj. łódzkie). Napastnik ma w niedzielę usłyszeć zarzuty.

Szarpanina w Kutnie. Polak ciężko ranny, Gruzin zatrzymany
Szarpanina w Kutnie. Polak ciężko ranny, Gruzin zatrzymany (zdj. ilustracyjne) /RMF FM

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie przekazała, że do szarpaniny pomiędzy Polakiem i Gruzinem doszło w piątek. 41-letni Polak trafił do szpitala w Łodzi. 

„Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia ustalili dane 29-letniego Gruzina podejrzewanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i jeszcze tego samego dnia zatrzymali go w miejscu zamieszkania” - wyjaśniono w komunikacie. 

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W niedzielę Gruzin ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kutnie, gdzie usłyszy zarzuty.

Daria Olczyk, rzeczniczka policji w Kutnie przekazała serwisowi Panorama Kutna, że 29-letni napastnik był nietrzeźwy w momencie ataku. ‎
 


Źródło: RMF24
Tagi: pobicie Kutno
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