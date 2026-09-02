Zondacrypto i zaginięcie Suszka. Kogo zatrzymano?

RMF24

Zatrzymane w środę osoby w śledztwie dotyczącym Zondacrypto nie są „osobami z pierwszych stron gazet”, ale — według prokuratury — mogą dysponować kluczowymi informacjami i dowodami w tej sprawie, także dotyczącymi zaginięcia Sylwestra Suszka. Poinformował o tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Na polecenie prokuratury zatrzymano w środę trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.

W trakcie przeszukań zabezpieczono między innymi luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki.

Czynności z zatrzymanymi zakończono w środę, a informacje o kolejnych działaniach mają zostać przekazane w czwartek.

Kto został zatrzymany?

Wśród zatrzymanych jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zondacrypto.

Gdy był wprowadzany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do budynku, w którym znajduje się wydział zamiejscowy delegatury ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, dziennikarzom powiedział: „Jestem poszkodowany”.

Jak ustalił Onet, pozostałe zatrzymane osoby to Jaromira W. oraz Anna P.

Jaromira W. jest byłą żoną Mariana W., pseudonim „Maniek”, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Anna P. miała być jego bliską współpracowniczką.

Prokuratura nie podała na razie informacji o zarzutach, które mogłyby usłyszeć zatrzymane osoby.

Zatrzymanie Piesiewicza

W osobnym wątku sprawy zatrzymano wcześniej prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych, w związku z grożącą niewypłacalnością spółki.

Piesiewicz nie przyznał się do winy. Prokuratura wystąpiła o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a sąd uwzględnił ten wniosek.

Ruch PKOl po aresztowaniu Piesiewicza. Domagają się zwołania zarządu Afera w Polskim Komitecie Olimpijskim nabiera tempa. Po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza część członków prezydium domaga się pilnego zwołania posiedzenia zarządu i formalnego odwołania szefa organizacji.

Zaginięcie założyciela BitBay. Kim jest Sylwester Suszek?

Żurek przypomniał, że śledztwo dotyczące osób poszkodowanych w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.

Zatrzymani mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka — powiedział minister sprawiedliwości.

Sylwester Suszek założył giełdę kryptowalut BitBay w 2014 roku wraz z Mateuszem Bajerem i Jackiem Rogożem. Zanim rozpoczął działalność na rynku kryptowalut, zajmował się między innymi sprzedażą elektroniki, pośrednictwem finansowym i chwilówkami.

BitBay umożliwiał handel kryptowalutami, w tym bitcoinem, za złotówki i euro. Przełomem dla firmy był gwałtowny wzrost kursu bitcoina w 2017 roku. Według relacji publikowanych przez media obroty giełdy osiągały wtedy setki milionów euro dziennie.

W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. KNF zarzucała firmie świadczenie usług płatniczych bez wymaganych zezwoleń i zawiadomiła prokuraturę. Postępowanie zostało później umorzone, ponieważ przy ówczesnym stanie prawnym nie udało się potwierdzić znamion przestępstwa. Firma przeniosła część działalności za granicę, najpierw na Maltę, a potem do Estonii.

W 2021 roku BitBay przeszedł rebranding i zaczął działać pod marką Zonda, a następnie Zondacrypto. W tym samym czasie Sylwester Suszek przestał formalnie kontrolować główne spółki związane z giełdą. Zarządzanie firmą przejął prawnik Przemysław Kral.

„To było poza mną”. Adwokat odpiera zarzuty ws. Krala i Romanowskiego Bartosz Lewandowski - obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego, a do niedawna także szefa giełdy Zondacrypto Przemysława Krala - odniósł się na konferencji do stawianych mu medialnie zarzutów. Chodzi o nagłośnioną przez TVN24 i WP próbę załatwienia…

Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku. Tego dnia, według relacji jego bliskich, po odwiezieniu dziecka do przedszkola pojechał do bazy paliwowej w Czeladzi i nie pojawił się później na umówionym spotkaniu.

Los założyciela BitBay pozostaje nieznany.