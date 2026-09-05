Zwrot akcji ws. byłego szefa SKW. Interweniował minister sprawiedliwości

RMF24

Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotr Pytel nie mógł w sobotę rano wylecieć z lotniska w Pyrzowicach do Turcji. Straż graniczna odmówiła mu przekroczenia granicy, ponieważ w systemie wciąż widniał zakaz opuszczania kraju. Wieczorem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że po podjętych działaniach generał może już swobodnie podróżować.

Gen. Piotr Pytel stawił się w sobotę rano do kontroli granicznej na lotnisku w Pyrzowicach przed planowanym wylotem do Turcji. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej znaleźli jednak w systemach aktualny wpis dotyczący zakazu opuszczania kraju, w związku z czym byłemu szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego nie zezwolono na przekroczenie granicy.

Jak przekazał rzecznik śląskiej SG por. Szymon Mościcki, wpis pochodził z Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie i nie został formalnie odwołany. My jako straż graniczna, funkcjonariusze straży granicznej respektujemy prawo, a nie stanowimy tego prawa - podkreślił.

Były szef SKW po zakończeniu czynności opuścił pomieszczenia służbowe straży granicznej i udał się do ogólnodostępnej części terminala. W żadnym momencie pan generał nie został zatrzymany - podkreślił por. Szymon Mościcki.

Ocenił, że bardziej prawdopodobne niż błąd systemu jest to, że zakaz nie został odwołany przez właściwe organy. Zastrzegł jednak, że sprawa wymaga weryfikacji.

Prokuratura wskazuje na błąd sądu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba ocenił, że doszło do „oczywistego błędu sądu”.

Wyjaśnił, że 22 lutego 2018 roku warszawski sąd rejonowy uwzględnił zażalenie obrońcy gen. Piotra Pytla i uchylił stosowane wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju. Według prokuratury sąd nie poinformował jednak Komendy Głównej Straży Granicznej o tej decyzji, w wyniku czego uchylony środek nadal widniał w systemie SG.

Dodał, że formalnie materiały dot. uchylenia stosowania środków zapobiegawczych wpłynęły do prokuratury po roku.

Prokuratura miała mieć prawo i podstawy do twierdzenia, że sąd formalnie dopełnił wszelkich formalności, by odnotować w odpowiednich systemach regulujących wjazd i wyjazd do kraju przez osoby poszukiwane, bądź wobec których jest stosowany środek zapobiegawczy. To jednak nie zostało przez sąd dopełnione - zaznaczył.

Sytuacja była niedopuszczalna

Do sprawy odniósł się w sobotę wieczorem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Na platformie X nazwał sytuację „niedopuszczalną”.

„Gdy tylko dowiedziałem się o tym zdarzeniu podjąłem działania, w wyniku których gen. Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się” - napisał szef resortu sprawiedliwości.

Minister skrytykował również sposób działania wymiaru sprawiedliwości w okresie rządów Zbigniewa Ziobry. W osobnym wpisie zarzucił sędzi, która wydała decyzję o uchyleniu zakazu w 2018 roku, nienależyty nadzór nad jej wykonaniem. Jednocześnie podziękował straży granicznej za sprawne działania.

Śledztwo wobec byłych szefów SKW zostało umorzone

Zakaz opuszczania kraju mógł być związany ze śledztwem dotyczącym byłych szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W 2016 roku zarzuty przekroczenia uprawnień postawiono gen. Januszowi Noskowi, gen. Piotrowi Pytlowi i płk. Krzysztofowi Duszy.

Śledztwo dotyczyło zarzutów przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z podjęciem współpracy ze służbą obcego państwa bez zgody premiera, wymaganej przez ustawę o SKW i SWW. Zarzuty postawiono im w 2016 r.

W postanowieniu z 22 kwietnia 2024 r. prokurator płk Janusz Ochocki z Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wskazał na brak podstaw do dalszego prowadzenia sprawy. Śledztwo umorzono na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących m.in. braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu oraz braku znamion czynu zabronionego.