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Kolejna osoba zatrzymana ws. Zondacrypto. „Uzasadniona obawa ucieczki”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 września (20:38)

Prokuratura potwierdziła zatrzymanie kolejnej osoby w związku z aferą wokół Zondacrypto - upadłej giełdy kryptowalut. Jak nieoficjalnie informuje Wirtualna Polska, zatrzymany był wspólnikiem Sylwestra Suszka - zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. „Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż.” - przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.

Kolejna osoba zatrzymana ws. Zondacrypto. „Uzasadniona obawa ucieczki”
Zdjęcie ilustracyjne; fot. Arkadiusz Ziółek /East News

Nowego zatrzymania ws. Zondacrypto dokonali w sobotę po południu funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

„Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego” - zapowiada w komunikacie Prokuratura Krajowa. 

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Przeszukano miejsce zatrzymania Romana Ż. oraz miejsce jego zameldowania. Zabezpieczone zostały dokumenty związane z działalnością Zondacrypto oraz cenne zegarki. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zondacrypto
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