Zatrzymanie szefa PKOl. Sąd rozpatrywał wniosek o areszt przez całą noc

RMF24

Katowicki sąd przez całą noc rozpatrywał wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława P., podejrzanego w sprawie Zondacrypto. Decyzja sądu nie została jednak przekazana mediom, a uczestnicy posiedzenia milczą.

W sobotę nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla szefa PKOl, Radosława P. Decyzja sądu nie została jednak ogłoszona publicznie. Uczestnicy posiedzenia, opuszczający budynek sądu, odmawiali udzielenia jakichkolwiek informacji dziennikarzom.

Radosław P. został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli Zondacrypto w związku z grożącą niewypłacalnością. Podejrzany nie przyznaje się do winy.

Nocne posiedzenie sądu ws. aresztu dla Radosława P.

Po przesłuchaniu, które było kontynuowane w piątek, prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt dla Radosława P. na trzy miesiące. Szef PKOl został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie rozpoczęło się około północy i trwało do piątej rano. Jak relacjonował jeden z pracowników sądu, po zakończeniu posiedzenia Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem.

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia, dziennikarzom udało się na chwilę porozmawiać z podejrzanym. Radosław P. zapewniał o swojej niewinności.

„Straciłem 200 tys. euro, zapłaciłem za zegarek, do czego mam się przyznawać?” – pytał.

Twierdził też, że nieprawdziwe są informacje prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z Zondacrypto. Zapowiedział, że w przyszłości udzieli bardziej szczegółowych wyjaśnień.

Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy – dodał, wchodząc do sądu.

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Prokuratura: Płatna protekcja i działania na szkodę wierzycieli

O szczegółach prowadzonych czynności poinformowała podczas piątkowej konferencji prasowej rzeczniczka prokuratora generalnego, Anna Adamiak. Przypomniała, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o przestępstwa z art. 230 par. 1 i 302 par. k.k.

Według prokuratury Radosław P. szef PKOl w 2025 r. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z b. premierem Mateuszem Morawieckim, i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową – zegarek o wartości blisko 170 tys. zł – podjął się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut.

Drugie zarzucane szefowi PKOl przestępstwo – jak wyjaśniła prok. Adamiak – dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Według PK, Radosław P. nakłaniał członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU (operatora serwisu zondacrypto.com) do wypłaty z tej giełdy środków – 195 tys. zł i 100 tys. euro. Miało to miejsce w kwietniu br., kiedy stało się głośno o problemach z wypłacalnością Zondacrypto.

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Przeszukania i zabezpieczenia

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego poinformowała, że w ramach czynności śledczych zabezpieczono zegarek, telefon oraz gotówkę – w sumie około 34 tys. zł.

Podczas konferencji prasowej nie odpowiedziano na wszystkie pytania dziennikarzy, powołując się na dobro śledztwa. Nie wiadomo m.in., czy doszło do konfrontacji Radosława P. z Przemysławem Kralem, który według medialnych doniesień miał uzyskać status małego świadka koronnego.

Tło sprawy Zondacrypto

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku, pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia śledztwo zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zondacrypto – giełdy BitBay.

Zondacrypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu 2026 roku Radosław P. poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia podjęto decyzję o demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.

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Oświadczenie Zarządu PKOl

W piątek prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w wydanym komunikacie zapewniło, że mimo zatrzymania i przedstawienia zarzutów prezesowi Radosławowi P. organizacja działa „w sposób niezakłócony".

„Szanowni Państwo, w związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej co do funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w imieniu członków Prezydium Zarządu PKOl informujemy, iż stowarzyszenie działa w normalnym trybie, a jego organy funkcjonują w sposób niezakłócony" - napisano w oświadczeniu.

„Mając świadomość, że ostatnie wydarzenia związane z zatrzymaniem prezesa PKOl i postawieniem mu zarzutów nie pozostają bez wpływu na wizerunek naszej organizacji, członkowie Prezydium Zarządu PKOl obserwują sytuację wokół instytucji, a ewentualne dalsze działania będą podejmowane w najbliższym czasie w zależności od decyzji uprawnionych organów" - dodano.

Pod oświadczeniem podpisali się członkowie Prezydium Zarządu PKOl: Marian Kmita, Otylia Jędrzejczak, Tomasz Chamera, Paweł Szabelewski, Henryk Olszewski, Adam Konopka, Adam Korol, Rafał Tataruch, Mieczysław Nowicki, Rafał Grotowski, Maja Włoszczowska, Grzegorz Kotowicz, Andrzej Supron i Teresa Sukniewicz.