46 milionów jednorazowych rękawiczek i ponad 400 tysięcy maseczek ochronnych, przekazanych zostało organizacji charytatywnej z Poznania i tamtejszemu Urzędowi Miasta. Zostały skonfiskowane zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak informują śledczy "wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu podrobiony sprzęt medyczny".

Wśród przekazanych przedmiotów są rękawiczki oraz maseczki jednorazowe.

Ponad 46 mln rękawiczek jednorazowych, wartych blisko 470 tysięcy złotych trafiło do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w Poznaniu.

407 tysięcy sztuk maseczek jednorazowych, wartych około 200 tysięcy złotych trafiło do Urzędu Miasta w Poznaniu.

"Przekazanie zabezpieczonych w toku śledztwa przedmiotów takich jak rękawiczki i maseczki było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" - informuje prokuratura.

Wprowadzali do obrotu podrobiony sprzęt

Śledztwo nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczy grupy przestępczej, która działała od 2015 r. do 2020 r.

Jej członkowie sprowadzali z Chin niskiej jakości i wartości sprzęt za kilkaset dolarów, określany jako sprzęt do medycyny estetycznej.

Był on "opatrywany podrabianymi tabliczkami znamionowymi albo też, po oznaczeniu tabliczkami znamionowymi własnej marki był obejmowany zapewnieniami i deklaracjami o spełnieniu niezbędnych do jego używania wymogów technicznych" - zaznaczają śledczy. Potem sprzęt trafiał do sprzedaży za setki tysięcy złotych.

Grupa - oprócz samego sprowadzania i podrabiania sprzętu medycznego - przygotowywała umowy leasingowe, transferowała środki uzyskane tytułem zapłaty za zawarte umowy oraz prała brudne pieniądze.

W styczniu 2021 roku prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych. Pochodził on z działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.