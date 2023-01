Rząd liczy, że sejmowe prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym nie będą trwały zbyt długo, a do projektu zostaną najpewniej wniesione zmiany. Z miesięcznym opóźnieniem posłowie rozpoczną dziś dyskusje nad przepisami, które mają odblokować środki z Funduszu Odbudowy. Dla ustawy nadal nie ma jednak większości.

Rzecznik rządu Piotr Müller / Radek Pietruszka / PAP

Zdaje się, że rząd jest gotów na ustępstwo, które zadowoli prezydenta - zauważa dziennikarz RMF FM Roch Kowalski. To Andrzej Duda ma poważne obawy, że przepisy w proponowanym kształcie ograniczą uprawnienia głowy państwa do powoływania sędziów.

Decyzje przed nami, będziemy je komunikować, jak takie poprawki będą ewentualnie złożone. Co do rozmów z panem prezydentem i ministrami od pana prezydenta - te rozmowy są właściwie toczone codziennie - zapewniał rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu mówił też, że opozycja może udowodnić swoją wiarygodność i zagłosować za projektem nowelizacji ustawy o SN lub się wstrzymać.

Jest porozumienie pomiędzy rządem a Brukselą, co, jak wiemy, w naszych trudnych relacjach nie jest najłatwiejszym dokonaniem, jest na stole projekt, który został przedstawiony. Opozycja ma okazję wykazać się podejściem nie partyjnym, tylko takim, którego pewnie oczekiwaliby obywatele, czyli takim, który odblokuje te środki - mówił.

Dodał, że w sprawie projektu w rządzącej koalicji występuje "różnica zdań i to zasadnicza, ale to nie zmienia faktu, że we wszystkich pozostałych ustawach głosujemy razem" oraz że "opozycja może zagłosować za tym projektem, a może się również wstrzymać", by projekt został uchwalony.

Według rzecznika rządu decyzja Solidarnej Polski, która miała zapaść po rozmowach w kancelarii premiera, "będzie uwidoczniona przez głosowanie".

Co znalazło się w projekcie ustawy?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o SN sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy"

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został przygotowany przez posłów PiS i złożony w Sejmie 13 grudnia ub.r. Projekt, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Zgodnie z nim sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".



Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.



Negatywnie o projekcie wypowiada się koalicjant PiS - Solidarna Polska. Złożenie poprawek zapowiadają przedstawiciele opozycji.