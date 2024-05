Policjanci z Norwegii i Danii ściągają do Szwecji, by wspomóc tamtejszych funkcjonariuszy w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom i fanom Eurowizji. Konkurs piosenki rozpocznie się w Malmoe we wtorek 7 maja. Na scenie wystąpią artyści z Izraela, co po rozpoczęciu wojny z Hamasem, nie spodobało się artystom i mieszkańcom nordyckich krajów. Policja spodziewa się wielu manifestacji. Nasz kraj na Eurowizji będzie reprezentować Luna.

/ JOHAN NILSSON/TT / PAP/EPA W szwedzkim Malmoe we wtorek 7 maja rozpocznie się konkurs piosenki Eurowizji. Finał będzie mieć miejsce 11 maja w hali Malmoe Arena w dzielnicy Hyllie, a półfinały 7 i 9 maja. Już dziś odbędą się pierwsze imprezy towarzyszące konkursowi. Według szacunków burmistrz Malmoe Katrin Stjernfeldt Jammeh spodziewanych jest 100 tys. fanów Eurowizji. Polityka kładzie się cieniem na święcie piosenki / JOHAN NILSSON / PAP/EPA Święto muzyki będzie się jednak odbywać w cieniu trwającej od października 2023 roku wojny Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Malmoe w związku z przyjęciem dużej liczby palestyńskich imigrantów nazywane jest potocznie Małą Palestyną. Organizacje propalestyńskie, domagające się wykluczenia ze współzawodnictwa piosenkarki z Izraela Eden Golan, zapowiedziały dwie duże demonstracje, mogące zgromadzić po 20 tys. osób. Kwestia bezpieczeństwa w Malmoe budzi niepokój w Izraelu. Według portalu Times of Israel Izraelska Rada Bezpieczeństwa Narodowego wydała zalecenia dla fanów Eurowizji planujących udać się do Szwecji. Jednym z nich jest, by nie pokazywali się z flagami ich państwa. Reprezentantka Izraela ma natomiast nie opuszczać hotelu. Szwedzka policja zapowiedziała wzmocnienie ochrony Malmoe funkcjonariuszami z innych części kraju, przyjadą również policjanci z Danii i Norwegii. Ustawione zostały tzw. mobilne kamery monitoringu. Należy też spodziewać się kontroli, a w wielu miejscach nie będzie można nosić plecaków ani toreb. Nad miastem latać mają policyjne drony. Luna - reprezentantka Polski na Eurowizji Luna przed wylotem do Szwecji / Foton / PAP W latach 1994-2023 łącznie 26 piosenek reprezentowało Polskę w konkursie Eurowizji. W tym roku nasz kraj reprezentuje Luna. Wokalistka postara się zachwycić Europę piosenką "The Tower". Powstała ona w Wielkiej Brytanii we współpracy z Fyfe oraz Maxem Cooke. Utwór został napisany specjalnie z myślą o Eurowizji. "The Tower" to - jak deklaruje artystka - "Manifest wolności i siły; wyjście z mroku i ciemności". Luna wystartuje w pierwszym półfinale konkursu. Na scenie zobaczymy ją już 7 maja. O tym, czy awansuje do finału, zdecyduje głosowanie publiczności. Na pewno w finałowym koncercie zaprezentują się przedstawiciele Wielkiej Piątki (państw, które płacą największe składki do Europejskiej Unii Nadawców - Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji) i gospodarza - Szwecji. W tegorocznym konkursie udział weźmie 37 krajów. Wideo youtube Zobacz również: Mastercard OFF CAMERA: Filmowa energia

