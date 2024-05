Na świecie znaleziono 130 dwunastościanów z czasów starożytnego Rzymu, a mimo to dla archeologów przedmioty te pozostają prawdziwą zagadką. Mówi się o nich "archeologiczne enigmy". Jeden z takich tajemniczych przedmiotów trafił na wystawę w muzeum w Lincoln w Wielkiej Brytanii.

W muzeum w Lincoln w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy zaprezentowano szerszej publiczności tajemniczy przedmiot pochodzący z czasów rzymskich. Został znaleziony przez miłośników archeologii latem 2023 roku.

To dwunastościan, jakich w Wielkiej Brytanii znaleziono zaledwie 33 (z tym wystawionym w muzeum - red.), a na całym świecie 130.

Pochodzą z czasów starożytnego Rzymu i nikt nie wie, do czego służyły: rytuałom magicznym, religijnym, do obrony, a może to zwykła zabawka. O dwunastościanach nie ma wzmianki w żadnych rzymskich tekstach.

Ten znaleziony pod Lincoln ma ok. 1700 lat, 8 cm wysokości i waży 245 g. Był zakopany na szczycie wzgórza w jakimś dawnym dużym dole.

Wygląda na to, że został tam celowo umieszczony - powiedział Richard Parker z Norton Disney History and Archaeology Group, organizacji zrzeszającej archeologów-amatorów.

Dodał, że znaleziony przedmiot jest świetnie zachowany: jest w całości i nieuszkodzony.