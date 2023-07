W maju radio RMF FM ponownie zdobyło tytuł najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. RMF FM jest jedyną stacją radiową, która znalazła się w tym miesiącu w zestawieniu TOP 10 najczęściej cytowanych redakcji przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM).

RMF FM jest liderem rankingu IMM już czwarty raz w tym roku. W maju na doniesienia naszych dziennikarzy i korespondentów inne media powoływały się ponad 3 tys. razy.

Reporterzy RMF FM informowali wówczas m.in. o aresztowaniu przez CBA prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, o tajnym śledztwie w sprawie nielegalnego finansowania PiS przez działaczy z Podkarpacia i Małopolski, o zatrzymaniu byłego wicepremiera i ministra rolnictwa Romana J., o kolejnych ustaleniach śledczych ws. rakiety znalezionej pod Bydgoszczą, o tajemniczym balonie, który przyleciał znad Białorusi, o zgubieniu przez policję drona wartego 200 tys. zł i o zawieszeniu w obowiązkach służbowych rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Cytowany był też wywiad Roberta Mazurka z posłem PO Bogusławem Sonikiem, który w "Porannej rozmowie w RMF FM" ogłosił odejście z partii po 22 latach.

Za RMF FM w majowym zestawieniu znalazły się TVN24, "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza" i Onet.pl.

RMF FM jest też uznawane przez Polaków jako najbardziej wiarygodne źródło informacji w corocznym badaniu Reuters Institute for the Study of Journalism oraz najlepiej ocenianą stacją radiową w cyklicznym badaniu CBOS.

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne redakcje przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów na podstawie 43 609 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych.